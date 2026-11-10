Казахстан завоевал историческое золото Кубка мира по бочча

Национальная команда Республики Казахстан успешно выступает на Кубке мира по бочча в Сан-Паулу (Бразилия). В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены из 24 стран.

Казахстан на международной арене представляют три паралимпийца: Куаныш Аскарбеков (класс BC1, Талдыкорган, область Жетісу), Итиана Шингисханова (класс BC2, Астана) и Азамат Аманша (класс BC2, Актау, Мангистауская область).

По итогам индивидуальных соревнований Куаныш Аскарбеков завоевал золотую медаль, а Итиана Шингисханова — серебряную. Эти награды стали значимым достижением для отечественного параспорта и укрепили позиции Казахстана на международной арене.

Сейчас команда продолжает выступление в командных соревнованиях. Казахстанские спортсмены борются за высокие результаты с представителями ещё восьми стран. Возвращение сборной запланировано на 13 ноября.

В Казахстане развиваются 35 видов спорта, включая паралимпийские, сурдлимпийские и непаралимпийские дисциплины. Для расширения возможностей занятий спортом в 2025 году на законодательном уровне закрепили статус сопровождающих спортсменов с инвалидностью I группы и предусмотрели финансирование их участия в международных соревнованиях. В 2026 году запущен Telegram-бот @parasport_kz_bot, который помогает найти подходящую спортивную секцию и связаться с тренером.

Успешное выступление сборной на Кубке мира — ещё одно свидетельство растущего потенциала казахстанской школы бочча. Достижения спортсменов вдохновляют на новые победы и способствуют дальнейшему развитию параспорта в стране.