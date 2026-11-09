В рамках выступления Президент Касым-Жомарт Токаев отметил высокие результаты казахстанских спортсменов на ХХ летних Азиатских играх и V Азиатских параиграх.

– Это поистине огромное достижение, вызывающее глубокое чувство гордости за Казахстан! Поздравляю вас с выдающимся успехом! Вы достойно представили нашу страну на крупнейших спортивных состязаниях, собравших сильнейших атлетов континента. Благодаря самоотверженности нашей сборной на аренах Азиатских игр не раз звучал гимн нашей Родины и поднимался ввысь небесно-голубой флаг. Для меня каждый успех наших спортсменов – это торжество истинного патриотизма. Все наши соотечественники искренне болели и переживали за вас. Награды, принесенные вами в копилку сборной, стали источником вдохновения для всех казахстанцев, особенно для подрастающего поколения, служа примером твердости характера и воли к победе. В этот торжественный момент я как Глава государства хочу вновь выразить вам искреннюю благодарность, – обратился Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, победы отечественных атлетов полностью отражают дух масштабных преобразований, происходящих сегодня в стране.

Он также заявил, что в последние годы национальная экономика демонстрирует уверенный рост, что позволило выйти на качественно новые показатели развития.

– По данным Международного валютного фонда, объем ВВП Казахстана приблизится по итогам года к 398 млрд долларов. Это самый высокий показатель в нашем регионе. Однако в условиях глобальной нестабильности недопустимо останавливаться на достигнутом и ограничиваться прошлыми успехами. Нам предстоит приложить максимум усилий для наращивания потенциала государства в нынешнее непростое время, – сообщил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на амбициозных планах развития страны.

– Как вы знаете, я подробно остановился на стоящих перед страной задачах в недавнем Послании народу Казахстана. Так, в следующем году в стране развернется масштабное общенациональное строительство. Важно понимать, что это не просто кратковременная кампания, а поистине «Народная стройка», то есть проект исторического значения, реализуемый на благо всего общества. Все граждане страны, особенно молодые люди, должны жить в безопасной, комфортной и качественной среде. Достижение этой цели является для меня как Президента страны безусловным приоритетом. В рамках «Народной стройки» во всех регионах будет возведено множество социальных объектов – школ, больниц, поликлиник, реабилитационных центров для детей с особыми потребностями, центров культуры и искусства, спортивных центров, то есть объектов, которые качественно изменят повседневную жизнь наших граждан. По сути, мы приступаем к реализации беспрецедентной программы «Народная стройка», которая кардинально преобразит облик нашей страны, значительно повысит качество жизни граждан. Масштабное строительство охватит все города и районы, обновит всю гражданскую инфраструктуру. Наш общенациональный ответ надвигающейся эпохе со всеми ее трудностями и неопределенностями состоит в следующем: «Строить, еще раз строить!». Суть этой фразы заключается в мобилизации всей нации для созидания, можно сказать, строительства прочного фундамента благополучия будущих поколений, – сказал Президент.

Как отметил Глава государства, реализация данных задач на общенациональном уровне скажется на развитии всех сфер общественной жизни, в том числе спорта.

– В рамках программы будут построены новые спортивные сооружения и инклюзивные центры. Каждый ребенок в Казахстане должен иметь возможность заниматься спортом. Это не просто социальный проект, это стратегическая политическая задача. Будущие чемпионы сегодня растут в самых отдаленных уголках нашей страны, мы должны создать для каждого из них равные возможности. В этом и заключается конечная цель идеи Справедливого Казахстана, – констатировал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что государство неизменно уделяет внимание развитию спорта.

– В прошлом году в Закон «О физической культуре и спорте» был внесен ряд важных поправок. В частности, был утвержден перечень приоритетных видов спорта. За последние 5 лет на развитие спорта в нашей стране направлено более 616 млрд тенге. В целом, можно сказать, что принимаемые меры приносят результаты. Наши спортсмены добиваются высоких результатов на мировой арене, внося весомый вклад в укрепление авторитета страны. В этой связи особого внимания заслуживает достижение Айсулу Сулейменовой, установившей рекорд Азии в беге на 100 метров на Параиграх. Айсулу Сулейменова достойно продолжает традиции казахских девушек, отличающихся силой духа и несгибаемой волей. Несмотря на выпавшие на ее долю жизненные испытания, она всегда устремлена вперед, служа примером для многих. Сегодня, будучи депутатом Курултая, она добросовестно исполняет свой гражданский долг и работает на благо страны. Казахская пословица гласит: «Күш – білекте емес, жүректе» («Храбрость не в кулаках, а в сердце»). Действительно, когда высокие устремления сочетаются с непреклонным характером, нет недостижимых вершин. Именно поэтому самоотверженность и целеустремленность параспортсменов заслуживают особого уважения, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев перечислил достижения других спортсменов, достойно представлявших страну на международной спортивной арене.

– Безусловно, имя нашего известного спортсмена Тамирлана Тлеулеса, выступившего на Азиатских играх, также войдет в историю отечественного и мирового спорта. Он завоевал первую в истории Казахстана золотую медаль по таэквондо. Чемпионами стали и наши боксеры Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай, достойно отстоявшие честь страны. Гордостью Казахстана является Софья Берульцева. На Олимпийских играх в Токио Софья завоевала бронзовую медаль по каратэ, поддержав авторитет нашего государства. Четыре года назад на предыдущих Азиатских играх она удостоилась золотой медали. И в этом году на японской земле Софья вновь подтвердила свой высокий класс, став двукратной чемпионкой Азиатских игр. В этом зале находится первый в истории Казахстана шестикратный чемпион Азиатских игр Алексей Луценко. Летняя Азиада в Японии принесла ему две золотые медали – в индивидуальной и групповой велогонке. Блистательные успехи Алексея Луценко стали результатом многолетнего упорного труда, железной дисциплины и силы характера. Яркий пример профессионализма, мужества и несгибаемой воли к победе показывает двукратный чемпион Азиатских параигр Давид Дегтярев. На прошедших состязаниях он установил новый рекорд Азии и поднялся на высшую ступень пьедестала. Пауэрлифтер Давид Дегтярев – один из самых титулованных атлетов нашей страны и всего мира: золотой медалист двух летних Паралимпийских игр, победитель трех чемпионатов мира. Достижения наших спортсменов высоко возносят флаг Казахстана на международной арене, – сказал Президент.

По мнению Главы государства, сегодня спорт стал важной частью глобального авторитета и репутации государств, инструментом общественной дипломатии.

– Мы должны в полной мере использовать этот потенциал. Казахстан последовательно укрепляет свои позиции в качестве спортивной державы, в нашей стране проводятся соревнования самого высокого уровня. В 2027 году мы примем чемпионаты мира по таким популярным видам спорта, как бокс, дзюдо, таэквондо, настольный теннис и киберспорт. Кроме того, в Казахстане состоится чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров. Весной в Астане пройдет 51-й Конгресс УЕФА, который, конечно же, вызовет интерес со стороны профессионалов и любителей футбола по всему миру. Понятно, что проведение подобного рода масштабных, резонансных спортивных мероприятий потребует напряженных усилий профильного министерства и федераций, Правительства и Национального олимпийского комитета, которые должны работать как одно целое, ведь речь идет о репутации Казахстана на международной арене. Все эти соревнования послужат имиджу, как принято сейчас говорить, репутации нашей страны, а также развитию социальной инфраструктуры, туризма, отечественной школы спорта. В этом году в нашей столице состоится Конгресс Всемирного антидопингового агентства (WADA – World Anti-Doping Agency). Казахстан прилагает большие усилия для продвижения «чистого», бездопингового спорта, внедрения передовых международных стандартов и практик. Принципы честной конкуренции в спорте в полной мере согласуются с идеей справедливости, которая лежит в основе стратегического курса нашего государства, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал каждую победу результатом многолетней подготовки и самоотверженного труда.

– Для нашей страны каждая медаль имеет особую ценность и значимость. Хочу выразить признательность всем присутствующим здесь спортсменам. Звание чемпиона налагает на спортсмена большую ответственность. Путь каждого, кто поднялся на высшую ступень пьедестала почета, служит образцом для молодых людей, избравших профессиональный спорт. Молодое поколение равняется на вас. Спорт – это мощная сила, способная влиять на общественное сознание, формировать как интеллектуальные, так и физические качества человека. Это непреложная истина. Спорт воспитывает подрастающее поколение в духе дисциплины, порядочности, честности и ответственности. Если наша молодежь будет активной и целеустремленной, а народ – крепким духом, то и государство станет сильнее, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на особую роль известных и признанных в обществе личностей, в том числе спортсменов, в продвижении и утверждении новых этических принципов. Наряду с этим он поставил ряд задач на предстоящий период.

– Сегодня казахстанский спорт обладает высоким авторитетом и значительным потенциалом. Поэтому нам необходимо стремиться к еще более высоким результатам. Впереди нас ждет главное спортивное событие четырехлетнего цикла – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Подготовку к этим глобальным стартам уже сейчас необходимо вести на самом высоком уровне. К ней должны активно подключиться не только спортсмены, но и профильное министерство, а также спортивные федерации, – обратил внимание Президент.

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