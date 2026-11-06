Мирас Тулебаев обсудил с жителями ВКО развитие туризма и спорта

Вице-министр туризма и спорта РК Мирас Тулебаев встретился с жителями Восточно-Казахстанской области. В мероприятии приняли участие заместитель акима области Ренат Курманбаев, представители местных исполнительных органов, предприниматели в сфере туризма, спортсмены и тренеры.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития туристской и спортивной инфраструктуры, привлечения инвестиций, поддержки детско-юношеского и массового спорта, а также повышения туристской привлекательности региона.

«Восточный Казахстан обладает уникальной природой и богатыми спортивными традициями. Наша задача — эффективно использовать этот потенциал, развивать инфраструктуру, привлекать инвестиции и создавать комфортные условия для отдыха и занятий спортом. Важно, чтобы реализуемые проекты приносили реальные результаты для жителей региона», — отметил Мирас Тулебаев.

В первом полугодии 2026 года в местах размещения области обслужено 189 тыс. внутренних и 6,7 тыс. иностранных туристов. За девять месяцев в туристскую отрасль привлечено 11,8 млрд тенге инвестиций.

В регионе реализуются новые туристские проекты. В этом году открыты гостиничный комплекс Monotel и капсульный отель Ular Park, строится санаторий Wellness Resort на 218 мест. Развивается горнолыжная инфраструктура курортов Forest Hills и «Алтайские Альпы». До конца года запланирован ввод аэропортов в Зайсане и Катон-Карагайском районе.

В сфере спорта в области функционируют 1 658 сооружений, более тысячи из которых расположены в сельской местности. Физической культурой и спортом систематически занимаются 314 тыс. жителей, или 45% населения.

В этом году открыты спортивные модули в селах Айнабулак и Жарсу. Продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в шести населенных пунктах. В Усть-Каменогорске реализуются проекты ипподрома и волейбольного центра, планируется строительство крытого футбольного стадиона.

В завершение встречи жители задали вопросы о развитии туризма, государственной поддержке предпринимательства, строительстве спортивных объектов и доступности детского спорта. По поднятым вопросам даны соответствующие разъяснения.