СЕРИК ЖАРАСБАЕВ ОБСУДИЛ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СПОРТА

Вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев встретился с представителями PwC и Strategy&. Главной темой обсуждения стали подходы к стратегическому развитию спорта и применению отраслевой аналитики на примере Венгрии.

Представители PwC Венгрия представили практические кейсы в области спортивного менеджмента. Участники рассмотрели венгерский опыт в контексте задач Казахстана: разработки отраслевой стратегии, повышения эффективности спортивных объектов и развития туризма.

Стороны обсудили возможности применения аналитики для оценки состояния спортивной отрасли, определения приоритетов её развития и принятия управленческих решений. Особое внимание уделили адаптации международных подходов с учётом особенностей отечественной системы спорта.

Команда PwC и Strategy& также поделилась опытом реализации проектов в Казахстане и других странах Центральной и Восточной Европы.

Во встрече приняли участие партнёр Strategy& в регионе Евразия Бахтияр Бектурсунов, менеджеры Strategy& Eurasia Асель Зенел и Дина Кизирова, эксперт в спортивном менеджменте PwC Казахстан Руслан Абдрахманов, а также партнёр PwC Венгрия Сабольч Мезеи и менеджеры Балинт Рипперт и Мате Тёрёк.