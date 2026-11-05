В КАЗАХСТАНЕ БОЛЕЕ 5,8 ТЫСЯЧИ ТРЕНЕРОВ ПРОШЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В Казахстане продолжается работа по повышению профессиональной квалификации тренерских кадров. По данным Республиканского учебно-методического и аналитического центра по физической культуре и спорту, с 9 февраля по 21 сентября 2026 года в регионах страны был организован 21 курс повышения квалификации. Обучение прошли 5 863 тренера-преподавателя.

Программа охватила олимпийские и неолимпийские виды спорта. В частности, профессиональную подготовку прошли специалисты по боксу, различным видам борьбы, дзюдо, футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, плаванию, таэквондо, гимнастике, тяжелой атлетике и другим спортивным дисциплинам.

Согласно действующим требованиям, тренеры-преподаватели обязаны повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет. Такое обучение позволяет специалистам обновлять профессиональные знания, осваивать современные методики тренировок и совершенствовать подходы к подготовке спортсменов.

В дальнейшем планируется ежегодно проводить квалификационное тестирование примерно для 30 процентов тренерского состава.

Принимаемые меры направлены на повышение престижа тренерской профессии, привлечение в отрасль квалифицированных кадров и сохранение опытных специалистов. Особое внимание уделяется формированию эффективной системы подготовки спортивного резерва Казахстана.