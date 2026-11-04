Работаете гидом? Тогда эта информация для вас!
В Казахстане подать уведомление о начале деятельности гида, экскурсовода или инструктора туризма можно онлайн, не выходя из дома.
Для этого достаточно воспользоваться порталом eLicense.kz.
Рассказываем, как пройти процедуру шаг за шагом.
🔹 Шаг первый. Перейдите на сайт eLicense.kz, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).
🔹 Шаг второй. Откройте раздел «Культура, туризм и спорт» и выберите категорию «Уведомительный порядок».
🔹 Шаг третий. В списке услуг найдите «Уведомление о начале или прекращении деятельности гида, экскурсовода, инструктора туризма, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан».
🔹 Шаг четвёртый. Нажмите кнопку «Заказать услугу онлайн», заполните необходимые данные и проверьте правильность введённой информации.
🔹 Шаг пятый. Подпишите уведомление с помощью электронной цифровой подписи.
На этом процедура подачи уведомления завершена.
Просмотреть и проверить поданные уведомления можно в личном кабинете на портале elicense.kz в разделе «Мои уведомления».
Услуга предоставляется бесплатно и полностью в онлайн-формате.
Для оформления своей деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства воспользуйтесь порталом eLicense.kz