Работаете гидом? Тогда эта информация для вас!

В Казахстане подать уведомление о начале деятельности гида, экскурсовода или инструктора туризма можно онлайн, не выходя из дома.

Для этого достаточно воспользоваться порталом eLicense.kz.

Рассказываем, как пройти процедуру шаг за шагом.

🔹 Шаг первый. Перейдите на сайт eLicense.kz, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

🔹 Шаг второй. Откройте раздел «Культура, туризм и спорт» и выберите категорию «Уведомительный порядок».

🔹 Шаг третий. В списке услуг найдите «Уведомление о начале или прекращении деятельности гида, экскурсовода, инструктора туризма, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан».

🔹 Шаг четвёртый. Нажмите кнопку «Заказать услугу онлайн», заполните необходимые данные и проверьте правильность введённой информации.

🔹 Шаг пятый. Подпишите уведомление с помощью электронной цифровой подписи.

На этом процедура подачи уведомления завершена.

Просмотреть и проверить поданные уведомления можно в личном кабинете на портале elicense.kz в разделе «Мои уведомления».

Услуга предоставляется бесплатно и полностью в онлайн-формате.

Для оформления своей деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства воспользуйтесь порталом eLicense.kz