АСТАНА ПРИМЕТ ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО МИРОВОГО АНТИДОПИНГОВОГО СООБЩЕСТВА

В ноябре 2026 года Астана примет серию мероприятий Всемирного антидопингового агентства (WADA). В их числе — заседание Исполнительного комитета организации и встреча Совета-учредителей (Foundation Board).

Встречи объединят представителей международного антидопингового сообщества, государственных органов, спортивных организаций и национальных антидопинговых структур для обсуждения актуальных вопросов развития глобальной антидопинговой системы, укрепления принципов чистого спорта и дальнейшего совершенствования международного сотрудничества.

В повестке международных встреч традиционно рассматриваются вопросы реализации Всемирного антидопингового кодекса, совершенствования нормативной базы, развития образовательных и научных программ, а также повышения эффективности борьбы с допингом в мировом спорте.

Развитие сотрудничества Казахстана с WADA получило новый импульс после исторического визита президента организации Витольда Баньки в нашу страну в октябре 2025 года. В ходе встречи с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым он был награжден орденом «Достық» II степени за вклад в развитие спорта в Казахстане.

Следующим важным этапом укрепления партнерства стало подписание 22 марта 2026 года меморандума о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта РК и WADA. Документ подписали министр Ербол Мырзабосынов и президент агентства Витольд Банька. Соглашение направлено на расширение взаимодействия в сфере антидопингового образования, профилактики нарушений, научных исследований и обмена международным опытом.

Таким образом, проведение заседаний такого уровня в Казахстане стало результатом последовательного развития партнерства страны с WADA.

Для Казахстана развитие национальной антидопинговой системы является одним из важных направлений государственной спортивной политики. Проведение встреч такого уровня расширяет возможности для профессионального диалога с представителями национальных антидопинговых организаций и международных спортивных структур, что особенно актуально для дальнейшего развития антидопинговой системы в Казахстане и Центрально-Азиатском регионе.

Для справки:

Совет-учредителей WADA является высшим руководящим органом организации. В его состав входят представители олимпийского движения и государственных органов, обеспечивающие совместное участие спортивного сообщества и государств в формировании международной антидопинговой политики. Исполнительный комитет, в свою очередь, осуществляет оперативное руководство деятельностью агентства и принимает решения по ключевым направлениям его работы.