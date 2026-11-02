СПОРТИВНАЯ АСТАНА: БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ

Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК запускает новую еженедельную рубрику «Спортивный регион». В ней будет представлена информация о развитии массового и детско-юношеского спорта, спортивной инфраструктуре и достижениях регионов, а также практические подборки о том, как найти спортивную секцию для ребенка. Первой площадкой проекта стала Астана.

Сегодня физической культурой и спортом в столице регулярно занимаются более 600 тысяч человек — 43,6% населения города. Одним из приоритетов остается расширение возможностей для занятий спортом рядом с домом, прежде всего для детей и молодежи.

В летнем сезоне 2026 года в Астане реализовали пять бесплатных социальных проектов, объединивших порядка 45 тысяч жителей. Среди них — «Өзіңнен баста» (13,5 тыс. участников), Aula Fit (6,8 тыс.), занятия йогой на открытом воздухе (11,6 тыс.), скандинавская ходьба (7,6 тыс.) и Street Workout (5,5 тыс.). Еще около двух тысяч человек посетили второй сезон фестиваля ASTANA SPORT POWER FEST.

Важная часть этой работы — развитие детско-юношеского спорта. В столице действуют 10 детско-юношеских спортивных школ, где занимаются более 7 тысяч детей и подростков. Подготовка ведется по 51 виду спорта, 39 из которых входят в программу Олимпийских игр.

Для подготовки спортсменов высокого уровня в Астане работают 19 подведомственных организаций Управления физической культуры и спорта, охватывающих около 10 тысяч спортсменов. Отдельное направление — адаптивный спорт: в клубе «Елорда» 45 тренеров работают с 632 спортсменами по 33 видам спорта.

Развитие массового спорта и доступной инфраструктуры сопровождается ростом спортивных результатов. За девять месяцев 2026 года столичные спортсмены приняли участие в 1 472 соревнованиях и завоевали 5 696 медалей, в том числе 2 149 золотых. На чемпионатах Азии и мира по олимпийским и неолимпийским видам спорта они выиграли 46 наград. Еще 46 медалей на этих соревнованиях завоевали параспортсмены столицы.

Сегодня в Астане функционируют более 800 спортивных объектов, включая 36 крупных спортивных комплексов. Их строительство и модернизация ведутся за счет государственных и частных инвестиций.

Условия для подготовки спортсменов дополняет медицинское сопровождение. Столичный Центр спортивной медицины ежегодно обслуживает около 7 тысяч спортсменов. С начала 2026 года его специалисты провели более 200 консультаций по вопросам реабилитации и свыше 2 тысяч восстановительных процедур.

Опыт Астаны показывает, что развитие спорта начинается с доступных возможностей для каждого жителя — от бесплатных тренировок и секций для детей до современной инфраструктуры и поддержки спортсменов. Именно такая системная работа формирует основу для здорового образа жизни и будущих спортивных достижений.