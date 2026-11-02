НА 30% ВЫРОСЛА ЗАРПЛАТА У КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО ТРЕНЕРА В КАЗАХСТАНЕ С НАЧАЛА ГОДА

В начале 2026 года Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта».

Закон предусматривает выплату надбавки в размере 30% от должностного оклада тренерам-преподавателям, успешно прошедшим квалификационное тестирование и осуществляющим учебно-тренировочный процесс в соответствии с национальными стандартами подготовки.

В настоящее время в Казахстане действуют 526 детско-юношеских спортивных школ, в которых работают более 15 тысяч тренеров-преподавателей. Под их руководством спортом занимаются 398 342 ребенка. Прием в спортивные школы осуществляется с пятилетнего возраста.

С начала года курсы повышения квалификации прошли 5863 тренера из спортивных учреждений различных регионов страны.

Согласно плану, ежегодно квалификационное тестирование будут проходить более 30% тренеров-преподавателей. Его организацией занимается Республиканский учебно-методический и аналитический центр по физической культуре и спорту.

Республиканская бюджетная комиссия поддержала выделение средств из местных бюджетов на выплату надбавок тренерам-преподавателям.

Кроме того, закон предусматривает перевод детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) на систему подушевого нормативного финансирования, а также меры по повышению заработной платы тренеров-преподавателей.

Общий объем финансирования на 2026–2028 годы составляет 74 млрд тенге. Из этой суммы 1,8 млрд тенге направят на выплату надбавок тренерам-преподавателям.

Остальные средства будут использованы для укрепления материально-технической базы спортивных школ, обеспечения участия детей в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, фармакологического обеспечения, а также приобретения спортивной формы и необходимого оборудования.

Законодательные изменения направлены на повышение престижа тренерской профессии, привлечение квалифицированных специалистов в детско-юношеский спорт, сохранение опытных тренеров в отрасли и создание благоприятных условий для подготовки будущих чемпионов.