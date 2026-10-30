Казахстанский курорт Oi-Qaragai признан лучшим среди стран СНГ

Горный курорт Oi-Qaragai, расположенный в Алматинской области, стал победителем международной отраслевой премии Ski Business Awards в номинации «Лучший горнолыжный комплекс стран СНГ». Это достижение подтверждает высокий потенциал отечественной туристской отрасли и конкурентоспособность казахстанских курортов.

Ежегодная премия Ski Business Awards проводится в рамках Форума туристских территорий (FTT), объединяющего представителей горнолыжной индустрии. Награды присуждаются за развитие курортной инфраструктуры, внедрение современных технологий и повышение качества туристских услуг.

Для Oi-Qaragai это не первое международное признание. Ранее курорт становился лауреатом премии в номинациях «Лучшее IT-решение» и «Лучшая программа детского лагеря», а в 2025 году был отмечен за достижения в сфере маркетинга.

В настоящее время в Алматинской области реализуется инвестиционный проект по расширению курорта Oi-Qaragai стоимостью 53,2 млрд тенге за счет частных инвестиций.

Реализация проекта рассчитана до 2028 года. Расширение курорта позволит увеличить его пропускную способность, повысить качество обслуживания и создать до 1 200 новых рабочих мест.

Алматинская область является одним из перспективных направлений горного и экологического туризма Казахстана. По итогам 2025 года регион посетили 658 тыс. туристов. Развитие современной инфраструктуры способствует увеличению туристского потока, привлечению инвестиций и укреплению экономики региона.

Модернизация действующих и развитие новых всесезонных курортов остаются важными направлениями работы по повышению туристской привлекательности Казахстана и расширению возможностей для внутреннего и въездного туризма.