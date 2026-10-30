По поручению Главы государства в Казахстане продолжается работа по развитию параспорта, расширению возможностей для занятий спортом людям с инвалидностью. Теперь подобрать подходящий вид спорта, найти секцию в своём регионе и связаться с тренером можно через Telegram-бот @parasport_kz_bot. Новый сервис призван упростить доступ к занятиям спортом и помочь людям с инвалидностью сделать первый шаг к тренировкам.

Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Министерства туризма и спорта РК запустил Telegram-бот, который помогает подобрать доступные виды спорта с учётом особенностей здоровья и региона проживания.

Пользователю достаточно выбрать регион, направление спорта и категорию нарушения здоровья. На основе этих данных бот формирует список подходящих видов спорта, представленных в выбранном регионе. Также через сервис можно связаться с менеджером спортивной организации в WhatsApp, перейти на её страницу в Instagram и найти адрес спортивной школы через 2ГИС.

Развитие цифровых сервисов дополняет комплекс мер господдержки параспорта. В 2025 году впервые на законодательном уровне был закреплён статус сопровождающих спортсменов с инвалидностью I группы и предусмотрено финансирование на их участие в международных соревнованиях.

Результаты казахстанских параспортсменов показывают, что системная поддержка приносит результат. На V Азиатских Пара играх 2026 года сборная Казахстана завоевала 50 медалей — 12 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые — и заняла девятое место в общекомандном зачёте. Команда превзошла свой предыдущий результат на Играх 2023 года, когда казахстанские параспортсмены завоевали только 8 золотых медалей.

Ещё одним значимым достижением стала победа Ербола Хамитова на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Он завоевал золотую медаль в пара биатлоне и бронзовую — в пара лыжных гонках. На XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио сборная Казахстана также продемонстрировала высокий результат, завоевав 25 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и 13 бронзовых.

Наряду с развитием спорта высших достижений особое внимание уделяется вовлечению людей с инвалидностью в регулярные занятия физической культурой и спортом. Сегодня в Казахстане более 66 тысяч человек с инвалидностью регулярно занимаются спортом. В стране развиваются 35 вида спорта, включая паралимпийские, сурдлимпийские и непаралимпийские дисциплины.

При этом развитие спорта для людей с инвалидностью не ограничивается достижениями на международной арене. Регулярные занятия спортом способствуют укреплению здоровья, социальной интеграции, расширению круга общения и повышению качества жизни. Создание доступной спортивной среды также открывает возможности для выявления новых талантов и формирования спортивного резерва страны.

Запуск Telegram-бота стал ещё одним шагом в этом направлении. Сервис позволяет сократить путь от желания заниматься спортом до первого обращения в спортивную организацию, предоставляя необходимую информацию в одном месте.

Воспользоваться Telegram-ботом можно по ссылке: https://t.me/parasport_kz_bot