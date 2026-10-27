В Казахстане развивается агротуризм: банановая ферма в Шымкенте привлекает туристов

Агротуризм становится одним из перспективных направлений развития туристской отрасли Казахстана. Сочетая сельское хозяйство и туризм, он открывает новые возможности для укрепления экономики регионов, поддержки предпринимательства и расширения туристского предложения.

Одним из примеров развития этого направления является ферма «Банан бау» в Шымкенте. На территории площадью 5 гектаров здесь выращивают более 7 тысяч банановых деревьев. Помимо сельскохозяйственной деятельности, ферма развивается как объект познавательного туризма.

Посетители могут узнать о технологии выращивания бананов, особенностях тепличного хозяйства, процессах ухода за растениями и сбора урожая. На ферме проводятся экскурсии, созданы условия для семейного отдыха и приобретения местной продукции.

Казахстан обладает значительным потенциалом для развития агротуризма. Фермерские хозяйства, животноводческие комплексы, теплицы, пасеки и предприятия по производству национальных продуктов питания могут стать частью туристских маршрутов в различных регионах страны. Это позволит привлечь дополнительных посетителей в сельскую местность, расширить географию путешествий и снизить концентрацию туристских потоков в традиционных местах отдыха.

Еще одно преимущество агротуризма — возможность принимать посетителей в течение всего года. В частности, тепличные хозяйства позволяют снизить зависимость от сезонных факторов и организовывать регулярные экскурсионные программы.

Ферма «Банан бау» в Шымкенте демонстрирует, как сельскохозяйственное производство может стать основой для создания востребованного туристского продукта. Развитие подобных проектов способствует разнообразию туристского предложения, раскрытию уникального потенциала регионов и повышению привлекательности Казахстана как направления для путешествий.