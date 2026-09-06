Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов встретился с игроками национальной сборной Казахстана по кокпару, представлявшими страну на VI Всемирных играх кочевников
Ербол Мырзабосынов отметил, что в сегодняшней игре спортсмены достойно защищали честь страны и приложили все силы. Он подчеркнул, что победы и поражения являются неотъемлемой частью спорта, а главная задача — не терять настрой и продолжать подготовку к предстоящим международным соревнованиям и другим крупным турнирам.
Сегодня в Казахстане на системной основе развиваются 11 национальных видов спорта. Государственная поддержка этого направления усиливается. Особое внимание уделяется созданию условий для развития национальных видов спорта и подготовки спортсменов наравне с олимпийскими дисциплинами.
В завершение встречи министр пожелал игрокам сборной успехов и новых побед на предстоящих международных соревнованиях.
Ербол Мырзабосынов:
VI Всемирные игры кочевников — особое международное событие, которое объединяет братские народы общей историей, традициями и национальными видами спорта.
В рамках Игр встретился с директором Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики Урматом Асанбаевым. Мы подвели итоги совместной работы на Всемирных играх кочевников.
В знак уважения вручил Урмату Асанбаеву лук — символ богатого наследия кочевых народов и наших общих традиций.
Казахский и кыргызский народы объединяют общие исторические корни, близкие традиции и духовные ценности. Такие международные соревнования укрепляют связи между спортсменами и специалистами спортивной отрасли двух стран, способствуя дальнейшему развитию нашего сотрудничества.
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане прошли на высоком организационном уровне. Благодарю братский кыргызский народ за гостеприимство и тёплый приём!