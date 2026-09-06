Сборная Казахстана приняла участие во Всемирных игр кочевников, проходивших с 31 августа по 6 сентября в Кыргызстане.

По итогам игр казахстанские спортсмены завоевали 74 медали: 32 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые. Второе место занял Кыргызстан с 30 золотыми медалями, третье — Россия с семью золотыми наградами.

Казахстанские спортсмены становились победителями и призёрами соревнований по аударыспақ, жамбы ату, қазақ күресі, алыш, армрестлингу, перетягиванию каната, тоғызқұмалақ, мангале, традиционной стрельбе из лука, конным скачкам и другим национальным видам спорта.

В VI Всемирных играх кочевников приняли участие около 3 тысяч спортсменов из 113 стран.

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