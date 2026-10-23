Ербол Мырзабосынов выступил на Конгрессе United World Wrestling в Астане

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов выступил с приветственной речью на очередном Конгрессе United World Wrestling (UWW), который проходит в Президентском центре в Астане. В заседании принимают участие руководство международной организации и делегаты национальных федераций.

Обращаясь к участникам, министр отметил, что проведение Конгресса в Казахстане свидетельствует о доверии международного спортивного сообщества к стране. Он подчеркнул особое значение борьбы для нашего народа и её роль в воспитании молодого поколения.

«Борьба имеет глубокие корни и богатые традиции в культуре нашего народа. Она воспитывает стойкость, терпение и уважение к сопернику. Достижения казахстанских борцов — гордость нашей страны и пример для молодых спортсменов. Мы продолжим уделять особое внимание развитию борьбы и укреплению международного сотрудничества», — сказал Ербол Мырзабосынов.

Министр также отметил ответственность за проведение предстоящего чемпионата мира и поблагодарил президента UWW Ненада Лаловича, руководство организации и национальные федерации за доверие и поддержку.

«Уже завтра в Астане стартует чемпионат мира по борьбе. Для Казахстана это большая ответственность. Мы приложим все усилия, чтобы достойно принять сильнейших борцов планеты и провести соревнования на высоком уровне», — подчеркнул министр.

В повестку Конгресса включены выборы президента и членов Бюро UWW, подведение итогов деятельности организации за 2024–2026 годы, финансовая отчётность, вопросы судейства, подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и системы отбора на них.

Одной из ключевых тем станет новая стратегия UWW на 2026–2032 годы. Она предусматривает развитие молодёжного и школьного спорта, расширение возможностей женской борьбы, совершенствование образовательных программ, усиление маркетингового и коммерческого направлений, а также повышение эффективности управления.

Чемпионат мира среди взрослых по греко-римской, вольной и женской борьбе пройдёт с 24 октября по 1 ноября в столичном спортивном комплексе «Барыс Арена».