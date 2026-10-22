В шестой соревновательный день V Азиатских Пара игр спортсмены национальной сборной Казахстана выступили в соревнованиях по пара стрельбе из лука, пара настольному теннису, пара велоспорту, пара плаванию, бочча, пара лёгкой атлетике и волейболу сидя. По итогам дня казахстанские спортсмены пополнили копилку страны 5 медалями. Таким образом, общее количество наград сборной Казахстана достигло 42 медалей, в том числе 10 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых.

Сборная Казахстана по волейболу сидя вышла в финал Азиатских Пара игр!

В полуфинальном матче, состоявшемся 22 октября, сборная Казахстана обыграла команду Ирака со счётом 3:2. В напряжённой встрече первые два сета остались за сборной Ирака –27:25 и 25:21. Однако казахстанские волейболисты сумели переломить ход игры и выиграли следующие три сета со счётом 25:13, 25:15 и 15:8. Отметим, что ранее сборная Казахстана одержала победу над командой Таиланда, но уступила сборной Ирана со счётом 0:3. Теперь казахстанская команда поборется за золотую медаль Азиатских Пара игр.

Нұршат Төлеуқасым завоевал бронзовую медаль по пара стрельбе из лука

В матче за бронзовую медаль в мужском классе W1 Нұршат Төлеуқасым одержал победу над представителем Таиланда Супхават Самутчайкидж со счётом 6:2. Четыре сета завершились со счётом 26:24, 23:22, 23:26 и 26:23. Отметим, что ранее Нұршат Төлеуқасым победил спортсмена из Южной Кореи в четвертьфинале со счётом 7:3, а в полуфинале уступил представителю Китая со счётом 0:6.

Пара лёгкая атлетика: Дастан Мукашбеков завоевал серебро, Иван Залезняк – бронзу

В соревнованиях по толканию ядра среди мужчин в классе F36 Дастан Мукашбеков завоевал серебряную медаль с результатом 15,47 метра, а Иван Залезняк стал бронзовым призёром, показав результат 12,71 метра. Мұқан Айтмырзаев в спортивном классе F55 показал результат 9,74 метра и занял шестое место. Среди женщин в классе F57 в соревнованиях по толканию ядра Асем Жанадилова показала результат 7,71 метра и заняла девятое место.

Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете по пара плаванию 4×50 метров вольным стилем (20 очков).

В составе национальной сборной выступили Сиязбек Далиев, Наталья Звягинцева, Айсұлтан Кулкаев и Зульфия Габидуллина. В финальном заплыве казахстанские спортсмены показали результат 2 минуты 48,99 секунды и заняли второе место. Сборная Китая одержала победу с результатом 2 минуты 25,22 секунды, установив новый рекорд Азиатских Пара игр. Команда Таиланда завоевала бронзовую медаль, показав результат 2 минуты 54,64 секунды. В классе SB7 Сәулет Рахманберді занял четвёртое место на дистанции 100 метров брассом с результатом 1:36.71. В классе S13 Виктор Волков финишировал четвёртым на дистанции 50 метров вольным стилем, показав результат 26,21 секунды. В классе SB9 Сергей Кинах занял седьмое место на дистанции 100 метров брассом с результатом 1:23.04. В классе S8 Алина Дубинина показала результат 1:38.34 на дистанции 100 метров на спине и заняла седьмое место. В классе S11 Роман Потапов финишировал пятым на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 28,23 секунды, а Нұрдәулет Дюссенбаев занял восьмое место, показав 29,64 секунды. В классе S10 Диас Кенжебек показал результат 26,66 секунды на дистанции 50 метров вольным стилем и занял четвёртое место. Среди женщин в классе S6 Наталья Звягинцева заняла четвёртое место на дистанции 100 метров на спине с результатом 1:34.04. Зарина Мурзагалиева показала результат 2:07.07 и завершила соревнования на пятом месте. Среди мужчин в классе S7 Сәулет Рахманберді занял восьмое место на дистанции 100 метров на спине с результатом 1:33.64. Отметим, что в активе сборной Казахстана по пара плаванию 1 золотая, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

Марат Суртубаев и Алтынай Ержанқызы стали бронзовыми призёрами в соревнованиях по пара настольному теннису в смешанном парном разряде.

Марат Суртубаев и Алтынай Ержанқызы выступили в соревнованиях смешанных пар в классе XD20 и дошли до полуфинала. В полуфинале они встретились с представителями Гонконга Лам Ян Ю и Вонг Хон Лам. В напряжённом матче соперники одержали победу со счётом 3:0 (11:7, 11:4, 11:8). В результате казахстанские спортсмены стали бронзовыми призёрами V Азиатских Пара игр. Ранее на групповом этапе они победили сборную Индонезии со счётом 3:1 и команду Японии со счётом 3:2, уступив сборной Китая со счётом 1:3.

В мужском парном разряде в классе MD18 Талғат Ерекеев и Марат Суртубаев сначала одержали победу над представителями Таиланда со счётом 3:0, а затем обыграли спортсменов из Ирака со счётом 3:1. Теперь в полуфинале им предстоит встретиться с представителями Японии Хаяма Абэ и Койо Ивабучи.

В классе MD14 Азамат Оразбек и Игорь Худяков уступили спортсменам из Северной Кореи со счётом 0:3. В женском парном разряде Аружан Ғиниятова и Раушан Орынбаева проиграли представителям Южной Кореи Ким Сонгок и Ян Бок Сун. В классе WD20 Алтынай Ержанқызы и Балзия Таш уступили спортсменкам из Филиппин Ихей Мангинсай и Джона Пенья.

Бочча

В соревнованиях смешанных команд в классе BC1/BC2 сборная Казахстана уступила спортсменам из Китая. В соревнованиях смешанных пар в классе BC4 казахстанские спортсмены проиграли сборной Китая. В состязаниях смешанных команд в классе BC1/BC2 победу одержала команда Южной Кореи. В смешанных парных соревнованиях в классе BC4 сборная Казахстана уступила команде Таиланда со счётом 2:5.

Пара велоспорт

В шоссейной гонке среди мужчин в классах H1–H3 Казахстан представил Берік Қартбаев. К сожалению, наш соотечественник не смог войти в число призёров. По итогам соревнований золотую медаль завоевал представитель Таиланда Аекрави Кхамянг. Представитель Японии Ёситака Танака стал серебряным призёром, а спортсмен из Южной Кореи Ким Ён Ки завоевал бронзовую медаль.