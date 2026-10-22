ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан (далее – Министерство) в соответствии со статьями 8, 9 Закона Республики Казахстан «Об общественных советах» (далее – Закон) и Типовым положением об Общественном совете объявляет конкурс по отбору членов Общественного совета.

Количественный состав Общественного совета 16 человек, из которых

15 человек – представители некоммерческих организаций и гражданского общества.

От одной некоммерческой организации в состав Общественного совета может быть избран только 1 (один) представитель.

Одно и то же лицо не может быть избрано членом Общественного совета данного государственного органа более двух раз подряд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона кандидатом в члены Общественного совета не может быть лицо:

- не достигшее возраста 18 лет;

- имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- признанное судом виновным в совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного правонарушения;

- состоящее на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

Перечень необходимых документов для участия в конкурсе:

- письменное предложение некоммерческой организации и (или) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры (приложение 1);

- сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием автобиографических данных (приложение 2);

- справка о наличии либо отсутствии судимости;

- справка о наличии либо отсутствии психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

Документы принимаются в период с 23 октября по 6 ноября 2026 года

с 09:00 до 18:30 часов (перерыв на обед с 13:00 до 14:30 ч.).

Способы подачи документов:

- нарочно или почтой: г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, 8, здание «Дом министерств», подъезд 15.

- электронная почта: a.amangeldinova@tsm.gov.kz

Контактный телефон: +7 (7172) 74-12-73

Приложение 1

Приложение 2