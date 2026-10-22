Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил успешное сотрудничество с футбольным клубом «Атлетико Мадрид», подчеркнув, что визит Мигеля Анхеля Хиля Марина в Казахстан позволит вывести партнерство на новый уровень.

По словам Главы государства, наша страна активно инвестирует в современную футбольную инфраструктуру, тренировочные базы и программы подготовки молодых игроков, одновременно продолжая процесс приватизации большинства футбольных клубов страны.

Подчеркнуто, что совместно с ФИФА ведется последовательная работа по созданию более 100 новых футбольных полей для детей во всех регионах.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев особо выделил достижения сборной Испании и испанской футбольной школы, выразив заинтересованность в изучении и применении передового опыта для подготовки нового поколения талантливых казахстанских игроков.

В свою очередь генеральный директор «Атлетико Мадрид» Мигель Анхель Хиль Марин выразил признательность Президенту за особое внимание к популяризации футбола в стране.

Он также позитивно отозвался об инфраструктуре академии «Атлетико Мадрид» в Алматинской области, отметив, что в перспективе она может войти в число лучших футбольных учебно-тренировочных комплексов.

t.me/aqorda_resmi