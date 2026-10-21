В пятый соревновательный день V Азиатских Пара игр спортсмены национальной сборной Казахстана выступили в пара стрельбе из лука, пара настольном теннисе, пара дзюдо, пара велоспорте (шоссе), пара плавании, пара пауэрлифтинге, пара таеквондо, пара лёгкой атлетике и волейболе сидя. По итогам соревновательного дня в активе сборной Казахстана 16 медалей. Общее количество наград достигло 37 медалей, среди которых 10 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых.

Пара дзюдо

В соревнованиях по пара дзюдо сборная Казахстана пополнила копилку тремя золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями. В финале весовой категории свыше 95 кг в классе J2 Журкамырза Шукурбеков одержал победу над представителем Ирана и завоевал золотую медаль. В классе J1 в весовой категории свыше 70 кг Актолкын Сейилбекова одержала победы над всеми четырьмя соперницами и стала чемпионкой соревнований. Зарина Райфова, выступавшая в классе J2 в весовой категории свыше 70 кг, также выиграла все четыре поединка и завоевала золотую медаль. Серебряную медаль в классе J2 в весовой категории до 95 кг завоевал Жанбота Аманжол. Ермек Нуркабаев, выступавший в классе J2 в весовой категории до 95 кг, стал бронзовым призёром соревнований. Ерлан Утепов завоевал бронзовую медаль в классе J1 в весовой категории свыше 95 кг. В этой же весовой категории и классе бронзовым призёром стал Багланбек Оналбек. Аяла Мереке, выступавшая в классе J2 в весовой категории до 70 кг, в поединке за бронзовую медаль одержала победу над спортсменкой из Индии и также поднялась на пьедестал почёта.

Казахстан завоевал два золота и серебро в пара велоспорте

Спортсмены национальной сборной Казахстана завоевали три медали в соревнованиях по пара велоспорту — две золотые и одну серебряную. В мужской гонке с раздельным стартом на дистанции 20 км в классе B Наиль Ермуханбет и его пилот Руслан Алиев показали результат 34 минуты 09,17 секунды и стали чемпионами Азиатских Пара игр. В этой же дисциплине Кирилл Илюкевич и его пилот Глеб Брусенский финишировали с результатом 35 минут 26,64 секунды, завоевав серебряную медаль.

В женской гонке с раздельным стартом в классе B Анастасия Калаус и её пилот Полина Братчикова также стали победительницами. Казахстанский экипаж преодолел дистанцию за 32 минуты 21,54 секунды. Второе место заняли спортсменки из Узбекистана с результатом 32 минуты 45,82 секунды, а представительницы Сингапура стали бронзовыми призёрами, показав время 34 минуты 31,92 секунды. Таким образом, сборная Казахстана завоевала три медали в пара велоспорте и увеличила количество наград на V Азиатских Пара играх.

Казахстан впервые в истории завоевал медаль в пара стрельбе из лука!

В мужских парных соревнованиях в классе W1 казахстанские спортсмены Темирлан Сейиткамал и Нуршат Толеукасим встретились в финале со сборной Китая. В решающем поединке китайская команда одержала победу со счётом 6:0, а представители Казахстана стали серебряными призёрами. Все три сета финальной встречи завершились в пользу сборной Китая со счётом 37:31, 35:32 и 37:35.

Пара лёгкая атлетика

Два казахстанских спортсмена стали призёрами соревнований по пара лёгкой атлетике.

В прыжках в длину в классе T13 Ислам Салимов показал результат 6,30 метра и завоевал серебряную медаль. Победителем стал представитель Японии Рёта Фунагага с результатом 6,93 метра. Бронзовую медаль выиграл спортсмен из Узбекистана Батыр Мухамедов, прыгнувший на 6,24 метра. В толкании ядра в классе F53 Махамбет Сериккалиев завоевал бронзовую медаль с результатом 6,81 метра, обновив личный рекорд. Золотую медаль в этой дисциплине выиграл представитель Индии А. Верма (8,16 м), серебряную — представитель Ирана А. Хемами (8,09 м). Светлана Иржанова заняла шестое место в метании диска в классе F11, а Равиль Мансурбаев стал четвёртым в толкании ядра в классе F46. Мукан Айтмырзаев, выступавший в метании копья в классе F55, занял пятое место.

В беге на 100 метров среди спортсменов класса T62 Айсулу Сулейменова показала результат 16,18 секунды и установила рекорд Азии.

Пара плавание

Али Турганбеков завоевал серебряную медаль в плавании на 100 метров брассом. В финале категории SB4 казахстанец показал результат 1:44.26 и занял второе место. Диас Кенжебек стал бронзовым призёром в финале на дистанции 100 метров баттерфляем в категории S10, показав результат 1:05.50. В финале на дистанции 100 метров вольным стилем в категории S8 Алина Дубинина преодолела дистанцию за 1:23.69 и заняла пятое место. В женском финале на дистанции 50 метров вольным стилем в той же категории S8 она также финишировала пятой с результатом 38,20 секунды. В финале на дистанции 100 метров брассом в категории SB11 среди мужчин выступили Роман Потапов и Амир Муратбеков. Роман Потапов показал результат 1:20.89 и занял четвёртое место, а Амир Муратбеков с результатом 1:22.25 стал пятым. Айсултан Кулкаев занял пятое место в финале на дистанции 200 метров вольным стилем в категории S5, показав результат 3:14.40.

В женском финале на дистанции 100 метров брассом в категории SB5 Зарина Мурзагалиева с результатом 2:30.80 заняла седьмое место. В мужском финале этой же дисциплины и категории Бекасыл Касымбек показал результат 2:07.44 и финишировал пятым. Нурдаулет Дуйсенбаев занял пятое место в мужском финале на дистанции 200 метров комплексным плаванием в категории SM11 с результатом 2:53.94.

Пара пауэрлифтинг

В женской весовой категории до 73 кг Раушан Койшыбаева подняла 113 кг и заняла четвёртое место. В мужской весовой категории до 88 кг Рахметжан Хамаев показал результат 206 кг и стал пятым. В категории до 97 кг Адильжан Баутов поднял 204 кг и также занял пятое место. Асхат Жуманов, выступавший в этой же весовой категории, показал результат 180 кг и расположился на восьмой строчке итогового протокола.

Пара таеквондо

В классе K44 в весовой категории до 80 кг Нурлан Домбаев в первом поединке одержал победу над японцем Чикарой Ито и вышел в полуфинал. Однако в полуфинальной встрече он уступил представителю Кореи Чжу Чонхыму со счётом 0:2. В поединке за бронзовую медаль казахстанец также уступил сопернику. Жанболат Казиев, выступавший в классе K44 в весовой категории свыше 80 кг, уступил представителю Ирака Шаду Хошнаву со счётом 1:2 в утешительном поединке. Айкенже Даулетшина, выступавшая в классе K44 в весовой категории свыше 65 кг, в утешительном поединке проиграла представительнице Ирана и завершила выступление на соревнованиях.

Волейбол сидя

В соревнованиях по волейболу сидя национальная сборная Казахстана встретилась с командой Ирана на групповом этапе. Матч завершился поражением казахстанской команды со счётом 0:3. Ранее национальная сборная встретилась с командой Таиланда и начала выступление на турнире с победы.

Пара настольный теннис

В женском парном разряде Аружан Гиниятова и Раушан Орынбаева уступили представительницам Гонконга со счётом 0:3. Алтынай Ержанкызы и Балзия Таш проиграли спортсменкам из Японии со счётом 1:3. В смешанном парном разряде Али Махулбеков и Балзия Таш уступили представителям Японии со счётом 0:3. Раушан Орынбаева и Игорь Худяков проиграли представителям Южной Кореи со счётом 1:3, а затем уступили спортсменам из Китая со счётом 0:3. Али Махулбеков и Балзия Таш также проиграли индонезийской паре со счётом 0:3. Аружан Гиниятова и Азамат Оразбек уступили спортсменам из Таиланда со счётом 0:3, а в матче против представителей Гонконга проиграли со счётом 2:3. Ардак Нурмагамбетов и Александра Степанова уступили японской и южнокорейской парам со счётом 1:3 и 0:3.

Марат Суртубаев и Алтынай Ержанкызы, несмотря на поражение от китайских спортсменов со счётом 1:3, одержали победы над представителями Индонезии (3:1) и Японии (3:2). В мужском парном разряде Марат Суртубаев и Талгат Ерекеев уступили представителям Гонконга со счётом 1:3. Игорь Худяков и Азамат Оразбек проиграли китайской паре со счётом 0:3, а затем уступили представителям Филиппин со счётом 1:3.