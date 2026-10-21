Более 900 борцов со всего мира выступят в Астане

С 24 октября по 1 ноября в Астане пройдёт чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе. Турнир, который соберёт ведущих борцов планеты, состоится в спортивном комплексе «Барыс Арена». Это одно из крупнейших соревнований мирового уровня по олимпийским видам спорта, которые Казахстан принимает в этом году.

Ожидается, что в чемпионате, который продлится девять дней, примут участие более 900 борцов из 135 стран. Среди них — олимпийские чемпионы, победители и призёры мировых первенств.

В частности, в Астане планируется выступление таких победителей и призёров Олимпийских игр и чемпионатов мира, как Абдулрашид Садулаев, Кайл Снайдер, Хасан Яздани, Ахмед Тажудинов, Юи Сусаки, Хелен Марулис, Акжол Махмудов, Рыза Каяалп, Моэ Киёока, Амирхоссейн Заре и Хади Сарави. В составе сборной Казахстана честь страны будут защищать отечественные спортсмены во главе с чемпионами мира Ризабеком Айтмуханом, Нуркожой Кайпановым и Айдосом Султангали.

Астана уже принимала чемпионат мира по борьбе в 2019 году. Спустя семь лет турнир вновь возвращается в столицу Казахстана. Его проведение позволит расширить опыт организации крупных международных соревнований, придаст импульс развитию отечественной борьбы и поможет повысить интерес юных спортсменов к этому виду спорта.

В настоящее время ведётся подготовка к чемпионату. Министерство туризма и спорта, акимат Астаны, Федерация борьбы Казахстана и Объединённый мир борьбы (UWW) совместно работают над организацией соревнований на высоком уровне. Особое внимание уделяется встрече спортсменов и иностранных делегаций, обеспечению их безопасности и подготовке спортивного объекта.

Проведение столь масштабных соревнований позволяет не только представить спортивные достижения Казахстана на мировой арене, но и раскрыть туристический потенциал страны. Иностранные спортсмены, тренеры и болельщики смогут посетить достопримечательности Астаны и познакомиться с культурой Казахстана. Это будет способствовать росту туристического потока в столицу и укреплению позиций страны как одного из значимых центров проведения международных спортивных соревнований.

Официальным талисманом чемпионата стал «Мұзбалақ» — образ орла. Основные поединки покажет телеканал Qazsport. Подробная информация о расписании чемпионата и билетах опубликована на официальном сайте Федерации борьбы Казахстана.