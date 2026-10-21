Какие требования законодательства должны соблюдать гиды и экскурсоводы?

В Казахстане обновлены требования к деятельности гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма. Законодательные изменения, принятые в 2026 году, уточняют порядок осуществления их профессиональной деятельности.

Одним из основных требований является обязательная подача уведомления до начала деятельности. Работа без соответствующего уведомления может повлечь административную ответственность.

Комитет индустрии туризма совместно с местными исполнительными органами планирует усилить контроль за соблюдением законодательства в данной сфере. При выявлении нарушений будут приниматься меры в соответствии с действующим законодательством.

Как официально оформить деятельность гида? Какие требования необходимо соблюдать? Какая ответственность предусмотрена за работу без обязательного уведомления?

Ответы на эти вопросы, а также порядок законного осуществления деятельности представлены в информационном материале. Для удобства размещены QR-коды, по которым можно подать уведомление о начале деятельности и проверить сведения в официальном реестре гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма.