На V Азиатских Пара играх, которые проходят в Японии, сборная Казахстана добилась исторического результата. За первые три дня соревнований отечественные параспортсмены завоевали десять золотых медалей и превзошли свой прежний лучший показатель на Азиатских Пара играх. Сейчас в копилке национальной команды 32 медали: 10 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых.

Золотые награды стране принесли Еркин Габбасов в пара стрельбе, Давид Дегтярев в пара пауэрлифтинге, Ибрагим Нурмаханулы, Бексултан Кулмырза, Актолкын Сейилбекова, Зарина Раифова, Шукурбеков Журқамырза в пара дзюдо, Диас Кенжебек в пара плавании, Наиль Ермухамбет и Анастасия Калаус в пара велоспорте.

Предыдущий лучший результат сборной Казахстана был зафиксирован в 2023 году на IV Азиатских Пара играх в китайском Ханчжоу. Тогда отечественные спортсмены завоевали 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую медаль — всего 41 награду. Таким образом, в этом году национальная команда превзошла прежний рекорд по числу золотых медалей и поднялась на новую высоту в истории казахстанского спорта.

Сегодняшний соревновательный день ещё продолжается, впереди также несколько дней состязаний, поэтому спортсмены могут пополнить медальную копилку страны.

Этот результат свидетельствует о динамичном развитии параспорта в Казахстане и растущей конкурентоспособности наших спортсменов на международной арене.

Историческое достижение стало результатом упорного труда спортсменов и тренеров, а также системной государственной поддержки развития параспорта.

Отметим, что на нынешних Азиатских Пара играх честь Казахстана защищают 150 спортсменов. Соревнования продлятся до 24 октября.