В четвертый соревновательный день V Азиатских Пара игр спортсмены национальной сборной Казахстана выступили в соревнованиях по пара стрельбе из лука, пара пулевой стрельбе, пара настольному теннису, пара дзюдо, пара велоспорту (трек), пара плаванию, пара пауэрлифтингу, теннису на колясках, пара тхэквондо, бочча и пара легкой атлетике. По итогам четвёртого соревновательного дня национальная сборная Казахстана завоевала 7 медалей (2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые). Таким образом, общее количество наград казахстанской команды на V Азиатских Пара играх достигло 21 медали, из которых 5 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых.

Бексултан Кулмырза стал чемпионом Азиатских Пара игр по пара дзюдо

Медальная копилка сборной Казахстана пополнилась еще одной золотой наградой в пара дзюдо. В весовой категории до 81 кг в классе J2 Бексултан Кулмырза в финальной схватке одержал победу над представителем Кореи Ким Донхуном иппоном и стал чемпионом Азиатских Пара игр. Кроме того, четыре представителя нашей команды боролись за бронзовые медали. В весовой категории до 60 кг в классе J2 Даяна Федосова одержала победу над представительницей Сингапура Хун Джоан Хуэй Син иппоном и стала бронзовым призером. В весовой категории до 81 кг в классе J2 Галымжан Смагулулы встретился с иранским спортсменом Резой Голами и завоевал бронзовую медаль. Бауыржан Арстанбеков (J1, до 81 кг) и Динара Куджулова (J1, до 70 кг) уступили своим соперникам.

Диас Кенжебек обновил рекорд Азии и стал чемпионом по пара плаванию

Казахстанский пара пловец Диас Кенжебек завоевал золотую медаль V Азиатских Пара игр и установил новый рекорд Азии. В финале мужских соревнований по плаванию на спине на дистанции 100 метров в классе S10 Диас Кенжебек показал результат 1 минута 1,98 секунды и финишировал первым. Таким образом, он обновил предыдущий рекорд Азии, составлявший 1 минуту 3,73 секунды. Кроме того, Диас Кенжебек ранее завоевал серебряную медаль в мужском комплексном плавании на дистанции 200 метров. В финале он показал результат 2:21.61 и занял второе место. В финальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем среди мужчин в классе S6 Ержан Салимгереев занял четвёртое место, а Бекасыл Касымбек — восьмое. В финальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем среди женщин в классе S6 Наталья Звягинцева заняла пятое место с результатом 1:30.98. Зарина Мурзагалиева финишировала шестой, показав результат 1:36.31.

Казахстанские спортсмены впервые завоевали медали Азиатских Пара игр по пара настольному теннису

Очередной соревновательный день начался с исторического достижения. Представители национальной команды Ардак Нурмагамбетов и Али Махулбеков завоевали бронзовые медали в пара настольном теннисе. Ардак Нурмагамбетов одержал победу над спортсменом из Индии Сандипом Данги со счетом 3:0, а Али Махулбеков в полуфинале уступил Чжао Шуаю со счетом 0:3. Таким образом, казахстанские спортсмены завоевали первые в истории страны медали Азиатских Пара игр по пара настольному теннису.

Команда Казахстана в категории W1 по пара стрельбе из лука вышла в финал

В категории W1 Нуршат Толекасым и Темирлан Сейиткамал завоевали путевки в финал и поборются за золотые медали. Решающий поединок с участием наших спортсменов состоится завтра. Кроме того, по итогам соревнований Нуршат Толекасым одержал победу над представителем Южной Кореи Хам Тэджином со счетом 7:3 и получил возможность побороться за бронзовую медаль. Соревнование состоится 22 октября. Кишен Жасулан уступил индонезийскому спортсмену Холлидину (0:6), Маржан Сабит — представительнице Индии Бхавне (0:6), Арлан Атейбеков — китайскому спортсмену Чжан Юйчэну (136:149). Жанат Айтимова и Айзада Сейдан уступили представительнице Сингапура Алим Нур Сияхидах со счетом 139:143, а Темирлан Сейиткамал проиграл спортсмену из Таиланда Самутчаяхкидже Субхавату со счетом 4:6.

Пара таеквондо

Сегодня в соревнованиях по пара таеквондо выступили Айбек Жуманғали (до 63 кг), Камиля Досмалова (до 57 кг), Динмухаммед Аскар (до 70 кг) и Марьям Салимгереева (до 65 кг). В категории K44 Айбек Жуманғали в первом поединке одержал победу над представителем Афганистана Мухаммедом Тамам Шарифом со счетом 2:0. Однако в четвертьфинале он уступил монгольскому спортсмену Ганбату Болор-Эрдэнэ (0:2), а в утешительном поединке проиграл Зухриддину Тохуроку со счетом 1:2. Камиля Досмалова в четвертьфинале уступила представительнице Узбекистана Камолахон Расуловой со счетом 1:2. В утешительном поединке спортсменка уступила сопернице из Непала. Динмухаммед Аскар в утешительном поединке уступил представителю Монголии со счетом 0:2.

Гулим Курманбаева и Гаухар Омирзакова вошли в пятерку лучших по пара пауэрлифтингу

В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 50 кг Гулим Курманбаева показала результат 111 кг и заняла четвертое место. Золотую медаль завоевала представительница Китая Сяо Пэйцзин, поднявшая 124 кг. Спортсменка из Узбекистана Насиба Ташпулатова с результатом 123 кг стала серебряным призером, а представительница Китая Ланг Юронг с результатом 113 кг завоевала бронзовую медаль. В весовой категории до 61 кг Гаухар Омирзакова показала результат 101 кг и заняла пятое место. Золотую медаль в этой категории завоевала представительница Узбекистана Муслима Нуриддинова, поднявшая 129 кг. Китайская спортсменка Сицзя Чэнь с результатом 126 кг стала серебряным призером, а представительница Индонезии Шебриони с результатом 115 кг завоевала бронзовую медаль.

Пара пулевая стрельба: Севда Алиева заняла шестое место в финале Азиатских Пара игр

В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в классе SH1 Севда Алиева заняла шестое место в финале. На этапе квалификации казахстанская спортсменка набрала 560 очков и показала четвертый результат. Это позволило ей войти в восьмерку лучших и выйти в финал. В решающем этапе наша спортсменка набрала 131 очко и заняла шестое место.

Пара велоспорт: казахстанские спортсмены выступили в финале

В женских финальных соревнованиях Анастасия Калаус и Полина Братчикова показали результат 1:14.845 и заняли пятое место. Жулдыз Кайнарова и Анжела Соловьева с результатом 1:14.899 расположились на шестой позиции. В мужском финале Наиль Ермуханбет и Руслан Алиев заняли восьмое место.

Пара легкая атлетика

В финале мужских соревнований по метанию диска в объединенных классах F51/F52/F53 Махамбет Сериккалиев показал результат 18,12 метра и занял четвертое место. В квалификационном забеге на дистанции 100 метров среди мужчин в классе T13 Ислам Салимов показал результат 12,26 секунды и занял шестое место. В финале мужского забега на дистанции 400 метров в классе T20 Дастан Ордабай с результатом 57,17 секунды занял седьмое место.

Бочча

В классе BC1 Куаныш Аскарбеков на групповом этапе уступил представителю Сингапура Джовину Тану со счетом 3:5. В четвертьфинале он проиграл малайзийскому спортсмену Мухаммаду Сяфе. В индивидуальных соревнованиях класса BC4 Эльмира Мусралиева уступила представительнице Китая Линь Симэй со счетом 1:5, а в матче против спортсменки из Таиланда Нуанчан Фонсилы уступила со счетом 3:4. В классе BC2 Итиана Шынгысханова уступила представительнице Южной Кореи в плей-офф. Отметим, что в соревнованиях по бочча принимают участие 85 спортсменов из 22 стран. Честь Казахстана защищают пять спортсменов. Впереди у представителей национальной сборной выступления в парных и командных соревнованиях.

Теннис на колясках

В четвертьфинале категории Quad Евгений Быков уступил Хуан Чу-иню со счетом 1:2 (6:3, 4:6, 1:6). Ранее в первом круге он одержал победу над представителем Южной Кореи Ли Ён-бэ со счетом 2:0 (6:4, 6:2). В категории Open Ердаулет Кадымбергенов во втором круге уступил японскому спортсмену Ода Токито со счетом 0:2 (0:6, 0:6). До этого в первом круге он одержал победу над Ван Вэй-сюанем со счетом 2:1 (7:5, 2:6, 6:3).