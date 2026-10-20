Ербол Мырзабосынов ознакомился с работой столичного комплекса TANYM SPORT

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов и аким Астаны Женис Касымбек посетили многофункциональный спортивный комплекс TANYM SPORT и ознакомились с его работой. Новый объект предназначен для развития творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей.

В мероприятии также приняли участие известные спортсмены: серебряный призёр чемпионатов мира и Азии по дзюдо Абиба Абужакынова, бронзовый призёр Олимпиады в Париже Гусман Кыргызбаев, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по боксу Адильбек Ниязымбетов, бронзовый призёр Олимпиады в Токио Камшыбек Кункабаев и чемпион мира Санжар Ташкенбай.

В современном комплексе есть спортивный зал, бассейн, концертный зал, учебные кабинеты и коворкинг-зоны. Помимо спортивных тренировок, здесь организуют занятия по STEM-технологиям, техническому и научному творчеству, а также эколого-биологическим направлениям.

Комплекс способствует укреплению спортивной и социальной инфраструктуры столицы, созданию благоприятных условий для занятий массовым спортом и организации содержательного досуга подрастающего поколения.

В стране продолжается работа по развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для систематических занятий физической культурой. В текущем году строительством охвачено 188 спортивных объектов, из которых 53 уже введены в эксплуатацию. До конца года планируется открыть ещё 68 объектов. Строительство остальных продолжится в последующие годы. Финансирование осуществляется за счёт местных бюджетов и внебюджетных средств.

Ряд проектов по развитию спортивной инфраструктуры был реализован и в предыдущие годы. Так, в 2025 году в республике ввели в эксплуатацию 147 спортивных объектов: 107 — в сельских населённых пунктах и 40 — в городах. В 2024 году в стране построили 90 спортивных объектов, из которых 61 — в сельской местности.