Шорт-трек: кто представит Казахстан на этапах Кубка мира в Северной Америке?

Международный сезон 2026-2027 годов по шорт-треку стартует с двух этапов Кубка мира в Канаде.

Первый этап соревнований пройдёт с 23 по 25 октября в Ванкувере. Затем, с 30 октября по 1 ноября, спортсмены выступят на втором этапе в Монреале.

Представляем состав национальной сборной Казахстана из 12 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях.

Мужчины: Айбек Насен, Айбек Темирхан, Богдан Вехов, Глеб Ивченко, Тамирлан Жолдас, Максат Уалиулла.

Женщины: Зейнеп Кумаркан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Полина Омельчук, Гулдана Жалмукан, Анастасия Галечина.

В рамках соревнований мужчины и женщины поборются за медали на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Также в программу включены три эстафеты: мужская на 5000 метров, женская на 3000 метров и смешанная командная на 2000 метров.

Отметим, на двух этапах Кубка мира в Канаде зарегистрированы 184 спортсмена из 29 стран.