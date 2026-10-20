V Азиатские Пара игры: Диас Кенжебек стал чемпионом с рекордом Азии

20 октября казахстанский пара пловец Диас Кенжебек завоевал золотую медаль и установил новый рекорд Азии на V Азиатских Пара играх в японском городе Нагоя.

В финале на дистанции 100 метров на спине среди мужчин в классе S10 Кенжебек финишировал первым с результатом 1 минута 1,98 секунды. Он превзошёл прежний рекорд Азии, составлявший 1 минуту 3,73 секунды.

Серебряную медаль завоевал представитель Японии Акито Мина (1:05.13), бронзовую — его соотечественник Юмето Идо (1:07.64).

Это пятая золотая медаль сборной Казахстана на V Азиатских Пара играх.