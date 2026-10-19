КАЗАХСТАН ВПЕРВЫЕ ВОЗГЛАВИЛ МИРОВОЙ РЕЙТИНГ FIE

Мужская сборная Казахстана по шпаге впервые в истории отечественного фехтования возглавила мировой рейтинг Международной федерации фехтования (FIE). Историческое достижение стало итогом серии крупнейших международных побед за последние 12 месяцев. Решающий шаг к вершине команда сделала на этапе Кубка мира в Касабланке (Марокко), открыв сезон 2026/27 золотой медалью.

Завоевание первого места в мировом рейтинге стало кульминацией легендарной победной серии казахстанских шпажистов. В ноябре 2025 года команда выиграла Игры исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), в июне 2026-го стала чемпионом Азии в Нью-Дели (Индия), в июле завоевала золото чемпионата мира в Гонконге (КНР), а в сентябре одержала победу на Азиатских играх в Аичи-Нагое (Япония).

На протяжении многих лет ведущие позиции в мужской командной шпаге занимали признанные фехтовальные державы — Франция, Италия, Венгрия и Швейцария. Среди азиатских стран на вершину мирового рейтинга ранее поднимались только Япония и Южная Корея. Теперь к ним присоединился Казахстан, впервые достигнув такого результата.

На Кубок мира в Касабланке казахстанцы приехали третьей командой мира, уступая лишь Швейцарии и Франции. Победа на турнире позволила сборной обойти соперников и впервые занять лидирующую позицию в рейтинге FIE.

Президент Федерации фехтования Казахстана Мирбулат Абуов отдельно отметил роль молодых фехтовальщиков в этом выступлении.

«Прежде всего хочу поздравить спортсменов, тренеров и всю команду с историческим результатом! Особую ценность этому достижению придаёт то, что в Касабланке мы выступали обновлённым составом. На дорожку выходили Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов, Александр Федотов и Кирилл Павлов. Трое из них — представители поколения зумеров, при этом двое из четырёх действующих чемпионов мира пропускали турнир.

Именно этим составом мы победили Францию — 23-кратного чемпиона мира в мужской командной шпаге. Это абсолютный рекорд дисциплины. победа казахстанцев подтверждает, что у нашей страны есть не только сильные лидеры, но и молодые спортсмены, способны побеждать лучшие сборные мира», — подчеркнул Мирбулат Абуов.

Путь к золоту начался с разгромных побед над Турцией — 45:20 и Гонконгом — 45:28. В четвертьфинале казахстанцы в напряжённом поединке одолели Египет — 45:39.

В полуфинале сборная Казахстана встретилась с Францией. Захватив преимущество практически с начала поединка, наши шпажисты удержали лидерство и победили — 45:39.

В решающей встрече соперником стала Россия, впервые после длительного перерыва выступавшая на Кубке мира под национальным флагом. Казахстанцы контролировали ход поединка, сохраняя небольшое преимущество на каждом этапе, и завершили финал победой — 45:40.