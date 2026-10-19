Давид Дегтярев установил новый рекорд Азиатских Пара игр и завоевал золото

19 октября на V Азиатских Пара играх в японском городе Нагоя казахстанский спортсмен Давид Дегтярев стал чемпионом в соревнованиях по пара пауэрлифтингу.

Выступая в весовой категории до 54 кг, казахстанец поднял 190 кг, установив новый рекорд Азиатских Пара игр.

Отметим, ранее ещё две медали завоевали представители сборной Казахстана. Еркин Габбасов стал победителем соревнований по пара пулевой стрельбе, а Турсынай Кабыл завоевала серебро в пара пауэрлифтинге, подняв 104 кг в весовой категории до 41 кг.

Таким образом, на данный момент в копилке сборной Казахстана две золотые и одна серебряная медали.