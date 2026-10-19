Турсынай Кабыл завоевала серебряную медаль V Азиатских Пара игр

19 октября на V Азиатских Пара играх в японском городе Нагоя казахстанская спортсменка Турсынай Кабыл завоевала серебряную медаль в соревнованиях по пара пауэрлифтингу.

Выступая в весовой категории до 41 кг, казахстанка успешно выполнила все три попытки. В первой она подняла 100 кг, во второй — 102 кг, а в заключительной — 104 кг, заняв второе место.

Золотую медаль в данной весовой категории завоевала представительница Китая Цуй Чжэ с результатом 120 кг. Бронзовым призёром стала спортсменка из Индонезии Ни Ненгах Видиасих, поднявшая 97 кг.