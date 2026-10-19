Еркин Габбасов завоевал первое золото для Казахстана на Азиатских Пара играх

На Азиатских Пара играх в Айчи-Нагоя Еркин Габбасов стал чемпионом в дисциплине R1, стрельба из пневматической винтовки на 10 м. Казахстанский спортсмен набрал 249,1 очка, установил рекорд соревнований и завоевал лицензию на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Второе место занял представитель Южной Кореи Пак Джинхо (248 очков), третье — Ли Джанхо (226 очков).

Отметим, что ранее Еркин Габбасов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по пара пулевой стрельбе на Паралимпийских играх.