Основатель KNUS Нурасыл Медеу передал университет в дар государству

Сегодня, 17 октября, в Казахском национальном университете спорта (KNUS) состоялось торжественное мероприятие, посвященное новому этапу в истории вуза. Его основатель Нурасыл Медеу официально объявил о передаче университета в дар государству.

Мероприятие стало символом пятилетнего пути становления и развития университета, который с момента основания в 2021 году вырос из небольшой академии со 150 студентами в уникальный научно-образовательный комплекс, объединяющий почти пять тысяч студентов.

«В 2021 году, когда мы открывали Академию физической культуры и массового спорта, у меня была большая мечта – создать в Казахстане спортивный университет мирового уровня. Место, где молодые люди смогут раскрывать свои таланты, получать качественное образование международного уровня, заниматься наукой и добиваться успехов в большом спорте», – отметил Нурасыл Медеу.

За пять лет KNUS сформировал собственную образовательную и научную экосистему, запустил новые образовательные программы и реализовал ряд международных проектов. Среди ключевых достижений – открытие совместной лаборатории киберспорта с Международной федерацией киберспорта, создание Sport Media Lab при участии китайского информационного агентства Xinhua, запуск Центра спасательного спорта в рамках международного проекта RITA, а также создание образовательного хаба Центральной Азии при сотрудничестве со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Особое место в международной деятельности университета занимают открытие Центра олимпийских исследований, образования и наследия при сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом, создание Центра передового опыта и устойчивого развития в спорте совместно с Венгерским университетом спорта и науки, а также реализация проекта Women in Sport Kazakhstan при поддержке структуры «ООН-женщины» (UN Women).

Важным направлением развития стала международная академическая мобильность. Университет заключил соглашения о реализации программ двойных дипломов с зарубежными вузами. Первые двадцать магистрантов уже получили двойные дипломы в рамках сотрудничества с Eclore Business School. Продолжается работа по развитию аналогичных программ с университетами Швеции, Республики Корея, Италии и Польши.

Особое внимание KNUS уделяет доступности качественного образования. Благодаря учрежденным Нурасылом Медеу грантам Life Chance Grant и Merit Grant талантливые молодые люди – преимущественно из отдалённых сельских регионов – получают возможность учиться и реализовывать свой потенциал. Грант Merit Grant полностью покрывает стоимость обучения, а Life Chance Grant дополнительно предусматривает ежемесячную стипендию, менторскую поддержку, проживание в общежитии и финансирование обучения за рубежом.

Результаты студентов подтверждают высокий потенциал университета. По словам основателя, из 17 студентов KNUS, представлявших Казахстан на Азиатских играх 2026 года в Японии, 14 завоевали медали.

«Университет – это не здание и не стены. Университет – это сильный преподавательский состав, уникальные программы, правильно поставленный образовательный процесс и успешная воспитательная работа», – подчеркнул Нурасыл Медеу.

Решение о передаче университета в дар государству он назвал осознанным шагом, к которому шел с момента основания вуза.

«Я хочу пресечь любые домыслы и заявляю, что это не продажа, не передача в доверительное управление и не вынужденный шаг, а дар родной стране», – заявил основатель KNUS.

Он также подчеркнул, что все обязательства перед нынешними студентами сохраняются в полном объеме, включая ранее предоставленные учредительские гранты. По его словам, средства для полного финансирования этих грантов на весь период обучения студентов уже размещены на счете университета, а соответствующие обязательства будут закреплены юридически.

«Для меня большая честь внести такой вклад в будущее Казахстана. Все, что мы создавали, должно служить нашей молодежи, нашему спорту и нашей стране», – отметил Нурасыл Медеу.

Завершая свое обращение, основатель сравнил университет с кораблем, готовым к большому плаванию, и выразил уверенность в его дальнейшем развитии.

«Сегодня я с гордостью отправляю этот корабль в путь. Впереди – новые открытия, новые поколения студентов и новые поводы поднимать флаг Казахстана на международной арене!»

В рамках торжественного мероприятия состоялось вручение Почетных грамот и Благодарственных писем преподавателям и сотрудникам университета за вклад в становление и развитие университета, а также сертификатов студентам университета. о присвоении учредительских грантов. Праздничную программу дополнил этнотанец в исполнении студентов KNUS, отражающий уважение к национальным традициям и культурному наследию Казахстана.

Передача KNUS в дар государству знаменует начало нового этапа в развитии университета и продолжение работы по подготовке высококвалифицированных специалистов, развитию спортивной науки и укреплению международного авторитета Казахстана в сфере спорта.