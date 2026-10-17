Какие события ожидаются в Казахстане на следующей неделе?

Представляем подборку культурных, спортивных и других мероприятий, которые пройдут в регионах Казахстана с 19 по 25 октября.

Еженедельная афиша поможет заранее спланировать поездки, выбрать интересные события и включить их в свой туристский маршрут.

Напоминаем, что для удобства планирования путешествий на сайте event.qaztourism.kz доступен Календарь якорных туристских мероприятий Казахстана. На платформе можно ознакомиться с крупными событиями страны и подобрать мероприятия по датам, регионам и тематическим направлениям.