Туризм и спорт: какие эмоции вызывает Астана у участников World Aquatics 2026?

Участники финального этапа Кубка мира по плаванию World Aquatics 2026, который проходит в эти дни в столице, познакомились с туристскими достопримечательностями Астаны. Спортсмены посетили монумент «Байтерек», площадь Независимости, Национальный музей Республики Казахстан и ТРЦ «Хан-Шатыр», известный своей уникальной архитектурой.

В соревнованиях принимают участие 300 спортсменов из 39 стран. Приезд иностранных участников, тренеров и болельщиков способствует развитию событийного туризма, повышая спрос на гостиничные, транспортные, экскурсионные и другие услуги.

Зарубежные гости отметили современную архитектуру столицы, благоустройство города, гостеприимство казахстанцев и богатое культурное наследие нашей страны.

При этом сами спортсмены становятся своеобразными «амбассадорами» Казахстана. Они делятся впечатлениями о стране в социальных сетях, рассказывают о поездке близким и тем самым знакомят международную аудиторию с туристскими возможностями Казахстана.

Напомним, в начале 2026 года Министерство туризма и спорта впервые утвердило календарь якорных событийных мероприятий, направленных на развитие событийного туризма и привлечение туристов в регионы. Реализация календаря, активная информационная работа и координация с регионами способствовали росту посещаемости мероприятий.

С учетом положительных результатов этой работы Министерство прорабатывает вопрос синхронизации календаря туристских событий с графиком проведения крупных международных спортивных соревнований в Казахстане.

Такой подход позволит объединить спортивную и культурно-туристскую программы, чтобы участники соревнований и зарубежные гости могли не только наблюдать за спортивными состязаниями, но и посещать яркие культурные мероприятия, знакомиться с национальными традициями и достопримечательностями страны.

В частности, в 2027 году в Казахстане запланировано проведение шести чемпионатов мира по различным видам спорта. Астана примет чемпионаты мира по настольному теннису и дзюдо, а Алматы — чемпионат мира по стендовой стрельбе. В столице состоится чемпионат мира по қазақ күресі. Кроме того, в Астане запланированы чемпионаты мира по боксу и таеквондо. Еще одним значимым международным событием станет проведение Конгресса УЕФА.

Проведение соревнований мирового уровня способствует не только развитию спорта, но и повышению туристской привлекательности Казахстана, укреплению его международного имиджа и развитию сферы услуг.