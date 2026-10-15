В столице состоялась церемония открытия финального этапа Кубка мира World Aquatics 2026 по плаванию. В престижном международном турнире, который впервые проходит в Казахстане, принимают участие более 300 спортсменов из 39 стран мира. Среди них — олимпийские чемпионы, призёры чемпионатов мира и обладатели мировых рекордов.

В церемонии открытия приняли участие президент международной федерации World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, а также представители отечественной спортивной отрасли и специалисты в сфере водных видов спорта.

Выступая на торжественной церемонии, министр отметил, что проведение международного турнира такого уровня в Казахстане впервые является важным историческим событием для отечественного спорта.

«Проведение Кубка мира — важный шаг на пути развития отечественного спорта. Этот турнир даёт нашим спортсменам возможность соревноваться с сильнейшими атлетами мира и приобретать ценный опыт. Уверен, что соревнования придадут новый импульс молодым спортсменам и вдохновят тысячи детей заниматься плаванием. На протяжении веков Великий шёлковый путь соединял народы и культуры. Сегодня этот исторический путь вновь объединяет нас — через спорт, дружбу и честную конкуренцию», — отметил Ербол Мырзабосынов.

Соревнования пройдут 15–17 октября в столичном спортивном комплексе «Барыс Арена» и станут заключительным этапом международной серии Silk Road, охватывающей Баку, Ташкент и Астану. Турнир включён в официальный календарь соревнований World Aquatics.

В программу Кубка мира вошли заплывы на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине. Кроме того, спортсмены определят сильнейших в комплексном плавании на 100 и 200 метров, а также в эстафетах.