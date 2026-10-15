Новые требования в сфере туризма: что нужно знать предпринимателям?

С 2022 года в Казахстане действуют меры государственной поддержки туристского бизнеса. В августе 2026 года в механизмы их реализации был внесен ряд изменений. Они направлены на уточнение требований к предпринимателям, упрощение процедур, а также обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств.

По программе «Kids Go Free»: туристский продукт должен формироваться туроператорами, работающими в сфере внутреннего туризма. В турпакет необходимо включить авиабилеты экономкласса для несовершеннолетнего пассажира в обе стороны, а также проживание в местах размещения туристов не менее двух ночей.

По въездному туризму: за каждого иностранного туриста, пробывшего в Казахстане не менее шести ночей, туроператору выплачивается субсидия в размере 15 тысяч тенге. Эта мера направлена на увеличение продолжительности пребывания иностранных гостей в стране и повышение спроса на туристские услуги в регионах.

По туристской инфраструктуре: действующие меры государственной поддержки сохранены. Предпринимателям возмещается 25% затрат на приобретение техники и оборудования для горнолыжных курортов, а также туристских автобусов. Кроме того, предусмотрено возмещение 10% расходов на строительство объектов придорожного сервиса, туристских визит-центров и мест размещения туристов.

Сохранено и ежемесячное субсидирование санитарно-гигиенических узлов в размере 83,3 тысячи тенге. При этом предусмотрен мониторинг их бесперебойной работы и качества предоставляемых услуг.

Еще одно важное изменение касается определения приоритетных туристских территорий. Теперь регионы могут самостоятельно определять такие территории с учетом местных особенностей и туристического потенциала. Это позволит сосредоточить усилия на развитии наиболее перспективных туристских направлений в каждом регионе.