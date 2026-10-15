Сборная Казахстана пополнила копилку ещё тремя медалями на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Лас-Вегасе (США).

В финале греко-римской борьбы в весовой категории до 87 кг казахстанец Темирлан Турдакын встретился с иранцем Ясином Али Язди. Победу со счётом 4:0 одержал соперник.

Также в копилке Казахстана две бронзовые медали. Арсен Жума (до 55 кг) в поединке за третье место победил представителя Кыргызстана Барсбека Асанкожоева и стал бронзовым призёром. Джохар Узаров также выиграл схватку за «бронзу», одолев представителя Армении в супертяжёлой весовой категории.

Таким образом, сборная Казахстана по греко-римской борьбе завершила чемпионат мира с пятью медалями и заняла второе место в командном зачёте. Ранее чемпионами мира стали Айбек Айтбеков (-60 кг) и Юсуф Ашрапов (-72 кг).

Турнир продолжится соревнованиями по женской борьбе.