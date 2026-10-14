Два казахстанских борца завоевали золото чемпионата мира U23

На чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Лас-Вегасе (США), сборная Казахстана завоевала две золотые медали. Чемпионами мира по греко-римской борьбе стали Юсуф Ашрапов и Айбек Айтбеков.

Юсуф Ашрапов, выступающий в весовой категории до 72 кг, уверенно прошел турнирную дистанцию и в финале встретился с представителем Армении Гаспаром Тертеряном. В напряженном поединке казахстанский борец одержал победу со счетом 4:3 и завоевал титул чемпиона мира U23.

Еще одну золотую медаль Казахстану принес Айбек Айтбеков, выступающий в весовой категории до 60 кг. Он одержал победы во всех схватках турнира и поднялся на высшую ступень пьедестала.

В полуфинале Айбек победил украинского борца Евгена Поковбу со счетом 5:4, а в решающем поединке встретился с представителем Азербайджана Эльмиром Алиевым. Финальная схватка завершилась убедительной победой казахстанца со счетом 13:4.

Кроме того, еще два представителя сборной Казахстана продолжают борьбу за медали чемпионата мира.

В весовой категории до 87 кг Темирлан Турдахын вышел в финал, одержав победу над российским борцом со счетом 2:1. В поединке за золотую медаль ему предстоит встретиться с представителем Ирана Ясином Али Язди.

В весовой категории до 130 кг Джохар Узаров уступил сопернику в полуфинале и теперь поборется за бронзовую медаль мирового первенства.