В рамках проходящей в Алматы Генеральной ассамблеи World Tennis президент организации Дэвид Хаггерти был награжден орденом «Достық» II степени. Государственную награду от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Награда присуждена Дэвиду Хаггерти за многолетний вклад в развитие международного спортивного сотрудничества, укрепление дружественных связей между странами и развитие мирового тенниса.

В ходе торжественной церемонии аким Алматы Дархан Сатыбалды зачитал приветственное обращение Главы государства к участникам Генеральной ассамблеи.

«Проведение этого авторитетного международного форума в Алматы свидетельствует о высоком доверии и уважении мирового сообщества к нашей стране. Для нас такое признание - большая честь. Уверен, что сегодняшняя ежегодная Генеральная ассамблея будет способствовать дальнейшему укреплению нашего партнерства и развитию этого вида спорта во всем мире», — говорится в обращении Президента.

Дэвид Хаггерти возглавляет международную теннисную организацию с 2015 года. Ранее он занимал пост президента Теннисной ассоциации США (USTA). С 2020 года является членом Международного олимпийского комитета.

Во время церемонии награждения президент Федерации тенниса Казахстана, вице-президент World Tennis Булат Утемуратов в знак уважения и гостеприимства казахского народа надел на Дэвида Хаггерти традиционный чапан.

Отметим, что в Генеральной ассамблее World Tennis, которая проходит в Алматы с 10 по 13 октября, принимают участие более 262 делегатов из 137 стран. В рамках встречи обсуждаются вопросы развития мирового тенниса, поддержки детско-юношеского спорта, совершенствования инфраструктуры, организации международных соревнований и укрепления сотрудничества между национальными федерациями.

Проведение масштабного международного форума в Казахстане способствует укреплению авторитета страны в мировом спортивном сообществе и открывает новые возможности для расширения международного сотрудничества.