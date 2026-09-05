Глава государства Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за ходом Всемирных игр кочевников, на церемонии открытия которых он присутствовал вместе с лидерами ряда стран.

Через министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова Президент передал участникам Игр из Казахстана привет и наилучшие пожелания дальнейших побед в состязаниях, которые проходят в обстановке дружбы и справедливости.

Глава государства поблагодарил тренеров и чемпионов, а также пообещал поощрить всех, кто своим упорным трудом внес вклад в общий успех нашей национальной сборной.