В легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» в Астане состоялась торжественная церемония проводов национальной сборной Казахстана на V Азиатские Пара игры Аичи–Нагоя 2026. Соревнования пройдут с 18 по 24 октября в префектуре Аичи и городе Нагоя (Япония).

В мероприятии приняли участие министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов, представители Национального паралимпийского комитета Казахстана, ветераны спорта, тренеры, общественные деятели и другие почётные гости.

Выступая на церемонии, министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов отметил высокий уровень подготовки национальной сборной и пожелал спортсменам успешного выступления на предстоящих Играх.

«До начала V Азиатских Пара игр осталось совсем немного времени. Сегодня спортсменам нашей страны оказывается всесторонняя государственная поддержка, созданы все условия для их полноценной подготовки к соревнованиям. В этом году спортсмены по 12 видам спорта провели 23 учебно-тренировочных сбора и приняли участие в 22 международных турнирах. По итогам этих соревнований они завоевали 63 медали. Это результат упорного труда и системной подготовки наших спортсменов. Для достижения высоких результатов спортсменами наряду с качественной подготовкой крайне важно обеспечить им необходимую социальную поддержку. В этом направлении в Казахстане на законодательном уровне закреплён статус сопровождающих лиц спортсменов с инвалидностью I группы. На реализацию этих мер поддержки в 2025–2027 годах предусмотрено в общей сложности 1,5 миллиарда тенге. На предстоящие Азиатские Пара игры вместе с национальной сборной отправятся 38 сопровождающих. Это позволит спортсменам полноценно участвовать в соревнованиях и максимально раскрыть свои возможности. Желаю всем нашим спортсменам успехов на предстоящих играх! Уверен, что вы высоко поднимете флаг нашей страны» — отметил Ербол Мырзабосынов.

Одним из ключевых моментов церемонии стала торжественная передача Государственного флага Республики Казахстан знаменосцам национальной сборной. Почётное право нести флаг на церемонии открытия Игр предоставлено бронзовому призёру Паралимпийских игр Париж-2024, чемпиону мира по пара лёгкой атлетике Дастану Мукашбекову и многократному призеру чемпионата мира по пара дзюдо Аяла Мереке.

От имени всей национальной сборной Дастан Мукашбеков произнёс торжественную клятву.

«Для меня большая честь нести Государственный флаг Казахстана на Азиатских Пара играх. Я высоко ценю оказанное мне доверие и осознаю всю возложенную на меня ответственность. Приложу все свои силы, проявлю волю к победе и сделаю всё возможное, чтобы достойно представить нашу страну на Азиатских Пара играх», — отметил знаменосец сборной.

На V Азиатских Пара играх Аичи–Нагоя 2026 Казахстан представят 150 спортсменов в 12 видах спорта: пара лёгкой атлетике, пара дзюдо, пара настольном теннисе, пара стрельбе из лука, пара пулевой стрельбе, пара велоспорте, волейболе сидя, пара таеквондо, пара плавании, пара пауэрлифтинге, бочча и теннисе на колясках.

Впервые в истории выступлений Казахстана на Азиатских Пара играх отечественные спортсмены примут участие в соревнованиях по теннису на колясках.

В рамках церемонии также состоялась презентация официального маскота национальной паралимпийской сборной Казахстана — Жениса. Он создан в образе каракала — степной рыси, занесённой в Красную книгу Казахстана. Отличительной особенностью маскота является спортивный протез на одной из лап, символизирующий силу духа, стойкость и безграничные возможности человека.

Маскот был передан национальной сборной компанией Vietjet Qazaqstan в рамках поддержки казахстанского пара спорта. Женис будет сопровождать сборную во время Игр и станет символом поддержки спортсменов, объединяя команду и привлекая внимание к достижениям казахстанских параатлетов.