Казахстан — победитель 300-километровой конной гонки

Сборная Казахстана показала лучший результат в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции — жорық, прошедших в рамках VI Всемирных игр кочевников, и заняла первое место.

Всадники преодолели дистанцию в 300 километров за четыре дня и первыми достигли финиша.

🥇 1-е место — Казахстан 🇰🇿

🥈 2-е место — Кыргызстан

🥉 3-е место — Кыргызстан

Победный состав сборной Казахстана:

▫ Ержан Ернар

▫ Толебай Жарас

▫ Ыдырыс Жаксылык

▫ Реимбай Канат

▫ Есен Ахмет