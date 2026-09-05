Казахстан — победитель 300-километровой конной гонки
Сборная Казахстана показала лучший результат в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции — жорық, прошедших в рамках VI Всемирных игр кочевников, и заняла первое место.
Всадники преодолели дистанцию в 300 километров за четыре дня и первыми достигли финиша.
🥇 1-е место — Казахстан 🇰🇿
🥈 2-е место — Кыргызстан
🥉 3-е место — Кыргызстан
Победный состав сборной Казахстана:
▫ Ержан Ернар
▫ Толебай Жарас
▫ Ыдырыс Жаксылык
▫ Реимбай Канат
▫ Есен Ахмет