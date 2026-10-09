ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА ОБСУДИЛИ В ОБЛАСТИ ҰЛЫТАУ

В рамках рабочей поездки в область Ұлытау заместитель министра туризма и спорта Республики Казахстан Бауыржан Рапиков провел встречу с населением, посвященную вопросам развития сферы спорта и туризма в регионе.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития физической культуры и массового спорта, совершенствования спортивной инфраструктуры, широкого вовлечения детей и подростков в занятия спортом, а также поддержки профессионального спорта.

На сегодняшний день в области Ұлытау физической культурой и спортом на постоянной основе занимаются 77 тысяч человек, или 37% населения региона. Из них более 15 тысяч — жители сельской местности.

В ходе встречи также была представлена информация о построенных и строящихся спортивных объектах региона. В частности, речь шла о новом спортивном комплексе для занятий греблей в Жезказгане, плавательном бассейне в селе Ұлытау, крытом хоккейном корте в Каражале и детско-юношеской спортивной академии «Намыс».

Кроме того, были рассмотрены вопросы коммерциализации футбольного клуба «Ұлытау», привлечения частных инвестиций, снижения зависимости от государственного финансирования и повышения финансовой устойчивости клуба.