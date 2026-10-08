Туризм — это не только красивые локации. За каждым путешествием стоят профессионалы, которые встречают гостей, организуют их отдых и формируют впечатление о стране.

Сегодня туристская отрасль Казахстана активно развивается. В первом полугодии 2026 года страну посетили около 7 миллионов туристов. Вместе с ростом туристского потока увеличивается и потребность в квалифицированных кадрах.

Подготовкой специалистов для отрасли занимается Министерство туризма и спорта. Одним из ключевых образовательных центров является Международный университет туризма и гостеприимства — первый в Казахстане профильный вуз в сфере туризма.

Сегодня здесь обучаются более 3 тысяч студентов. Подготовка ведется по 14 образовательным программам, включая 8 программ бакалавриата и 4 программы магистратуры. Более 200 магистрантов продолжают обучение, в том числе студенты из Монголии, Узбекистана и России.

Студенты осваивают туризм, гостиничное и ресторанное дело, экскурсионную деятельность, спортивный туризм, ивент-менеджмент и другие направления.

Особое внимание уделяется практике. Студенты проходят стажировки в ведущих гостиницах Казахстана, а также пятизвездочных отелях Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В рамках академической мобильности они могут обучаться в университетах Узбекистана, Турции и Малайзии.

Возможности университета не ограничиваются туристским образованием. В 2023 году здесь открылась военная кафедра — единственная в Туркестанской области. Подготовка ведется по пяти военно-учетным специальностям.

По итогам 2025 года уровень трудоустройства выпускников составил 91,3%. В 2026 году на сегодняшний день трудоустроено 67,6% выпускников — 831 человек из 1 229.

Современный туризм требует специалистов, которые сочетают профессиональные знания, практический опыт и международные компетенции. Именно таких специалистов сегодня готовит Международный университет туризма и гостеприимства.