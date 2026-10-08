Ключевые результаты реформ в спортивной отрасли

В Казахстане продолжается системная модернизация сферы физической культуры и спорта. Принятые в прошлом году законодательные изменения направлены на повышение эффективности государственного управления, прозрачности финансирования, развитие спортивного резерва и создание равных условий для спортсменов и тренеров во всех регионах страны.

Одним из главных направлений реформ стало разграничение финансирования спорта высших достижений и массового спорта. Определены 65 приоритетных видов спорта, включенных в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских игр, а также национальные виды спорта.

Существенные изменения произошли в системе финансирования профессионального спорта. Законодательно установлен запрет на финансирование легионеров за счет бюджета, а также единые лимиты финансирования профессиональных клубов. В результате в 2026 году расходы на легионеров исключены, а совокупный бюджетный эффект реформ превысил 8 млрд тенге. Высвобожденные средства направляются на развитие детско-юношеского и массового спорта, подготовку национальных сборных и укрепление спортивной инфраструктуры.

Особое внимание уделено социальной поддержке спортсменов и тренеров. Установлены единые минимальные размеры ежемесячных выплат независимо от региона: не менее 250 МРП спортсменам и 125 МРП тренерам за победу на Олимпийских и Паралимпийских играх. За победу на чемпионатах Республики Казахстан предусмотрены выплаты не менее 60 МРП спортсменам и 30 МРП тренерам.

Впервые на законодательном уровне закреплен статус сопровождающего спортсмена с инвалидностью I группы. На реализацию этой меры в 2025–2027 годах предусмотрено 1,5 млрд тенге.

Продолжается цифровая трансформация отрасли. На базе единой платформы «e-Sport» создаются электронные паспорта спортсменов, тренеров, судей и методистов, единый календарь спортивных мероприятий и реестр спортивных сооружений. До конца 2026 года планируется завершить испытания системы и ввести ее в опытную эксплуатацию.

Важным этапом реформы стало внедрение подушевого финансирования детско-юношеского спорта. Норматив составляет 415 тыс. тенге на одного воспитанника в год, что почти в 2 раза больше предыдущего. На реализацию новой модели в 2025–2028 годах предусмотрено 76,7 млрд тенге. Кроме того, с 1 января 2026 года введена 30-процентная доплата тренерам-преподавателям за квалификационное мастерство.

Параллельно расширяется спортивная инфраструктура. В стране функционирует 26 518 спортивных сооружений. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 121 спортивный объект, а в рамках дорожной карты на 2026–2028 годы предусмотрена реализация 86 инвестиционных проектов, включая 56 объектов в сельской местности.

Комплексные реформы сопровождаются высокими спортивными результатами казахстанских спортсменов. Развитие спортивной науки, современной инфраструктуры, системы подготовки резерва и государственной поддержки создает основу для дальнейшего укрепления позиций Казахстана на международной спортивной арене.