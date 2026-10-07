150 спортсменов представят Казахстан на V Азиатских Пара играх

С 18 по 24 октября в японской префектуре Айти и городе Нагоя пройдут V Азиатские Пара игры среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, а также спортсменов с особенностями интеллектуального развития.

В составе национальной команды Казахстана на престижных соревнованиях выступят 150 спортсменов в 12 видах спорта. В частности, 12 спортсменов примут участие в соревнованиях по волейболу сидя, 8 – по пара таеквондо, 26 – по пара дзюдо, 12 – по пара настольному теннису, 12 – по пара пулевой стрельбе, 14 – по пара легкой атлетике, 9 – по пара стрельбе из лука, 21 – по пара плаванию, 3 – по теннису на колясках, 15 – по пара пауэрлифтингу, 5 – по бочча и 13 – по пара велоспорту.

«На Азиатских Пара играх спортсмены национальной сборной Казахстана будут защищать честь страны в 1 командном и 11 индивидуальных видах спорта. В этом году сборная Казахстана впервые выступит в теннисе на колясках. Кроме того, впервые от Казахстана в соревнованиях по пара легкой атлетике примут участие спортсмены с особенностями интеллектуального развития. В частности, они выступят в классе Т20 в легкой атлетике и в 11-м классе в пара настольном теннисе.

В рамках подготовки к Играм наши спортсмены провели 23 учебно-тренировочных сбора, приняли участие в 22 международных турнирах и завоевали 63 медали. Уверены, что на и предстоящих соревнованиях наши спортсмены смогут в полной мере продемонстрировать свою подготовку и побороться за высокие результаты», – отметил руководитель Управления по спорту Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Кайратбек Сеитбеков.

Первые соревнования для казахстанских пара спортсменов на V Азиатских Пара играх начнутся 16 октября с индивидуальных соревнований по пара настольному теннису. Официальная церемония открытия Игр состоится 18 октября на легкоатлетическом стадионе «Мидзухо» в городе Нагоя.

Отметим, что в V Азиатских Пара играх примут участие около 4000 спортсменов из 45 стран. В 18 видах спорта будет разыграно 502 комплекта медалей.

В дополнение:

Казахстан принимает участие в Азиатских Пара играх с 2010 года. За это время казахстанские спортсмены завоевали 105 медалей, в том числе 20 золотых, 35 серебряных и 50 бронзовых.

В 2010 году сборная Казахстана в составе 63 спортсменов приняла участие в соревнованиях по 6 видам спорта и завоевала 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

В 2014 году на Азиатских Пара играх в Инчхоне (Республика Корея) 78 казахстанских спортсменов выступили в 9 видах спорта и завоевали 24 медали: 7 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых.

В 2018 году на III Азиатских Пара играх в Джакарте (Индонезия) 90 казахстанских спортсменов соревновались в 9 видах спорта и завоевали 33 медали: 5 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых.

В 2023 году на IV Азиатских Пара играх в Ханчжоу (Китай) приняли участие 131 казахстанский спортсмен. Сборная завоевала рекордные 41 медаль: 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую.