Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев встретился с жителями Карагандинской области. В мероприятии приняли участие специалисты в сфере туризма и спорта, спортсмены, тренеры, представители местных исполнительных органов и туристского сообщества.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития массового спорта, совершенствования спортивной инфраструктуры, вовлечения детей и молодежи в спорт, поддержки национальных видов спорта, а также эффективного использования туристского потенциала региона.

«Карагандинская область обладает значительным природным и историко-культурным потенциалом, а также имеет свои сильные спортивные традиции. Наша задача – эффективно использовать эти возможности, создавать для жителей условия для занятий спортом и качественного отдыха, а также привлекать новые инвестиции в туризм», – отметил Мирас Тулебаев.

В первом полугодии 2026 года в местах размещения области обслужено 181 тыс. внутренних туристов. Регион посетили 9,6 тыс. иностранных туристов, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 8 месяцев в сферу туризма привлечено 15,5 млрд тенге инвестиций, рост составил 10%.

В этом году в области реализовано 14 новых туристских проектов общей стоимостью 12,7 млрд тенге. В их числе 6 объектов в городе Балхаш и 4 проекта в Каркаралинском районе. До конца года планируется реализовать еще 9 проектов.

Балхаш остается одним из ключевых туристских центров региона. За 9 месяцев город посетили около 200 тыс. туристов, рост составил 18%. Каркаралинский государственный национальный природный парк посетили 43 тыс. человек – на 23% больше, чем годом ранее. В рекреационной зоне Бугылы реализуется проект по строительству инженерной инфраструктуры стоимостью 4,4 млрд тенге.

Активно развивается и событийный туризм. Фестиваль «BalkhashTourFest», прошедший в Балхаше, собрал рекордные 75 тыс. гостей. Фестиваль «BaiQymyz-2026» в Каркаралы посетили около 20 тыс. человек.

В сфере спорта в области функционируют 1 384 спортивных объекта. В этом году введены в эксплуатацию 4 новых объекта, еще на 8 объектах продолжается строительство. В Караганде ведется строительство футбольной академии стоимостью 14 млрд тенге.

В ходе встречи жители задали вопросы о мерах государственной поддержки в сфере туризма, льготном кредитовании и развитии туристской инфраструктуры. В сфере спорта были подняты вопросы оптимизации финансирования профессиональных клубов, поддержки детско-юношеского спорта, строительства современных спортивных объектов и подушевого финансирования спортивных школ. Мирас Төлебаев ответил на вопросы жителей и разъяснил проводимую работу по обозначенным направлениям.