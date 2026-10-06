Состоялось очередное заседание комиссии при Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан по назначению руководителей региональных управлений спорта.

На заседании рассмотрели кандидатуру, предложенную на должность руководителя управления физической культуры и спорта Павлодарской области.

По итогам обсуждения члены комиссии одобрили кандидатуру Серика Халелова, ранее возглавлявшего детско-юношескую спортивную школу № 7 акимата города Астаны.

Профессиональный опыт кандидата в сфере спорта, его управленческие навыки и подход к развитию спорта в регионе были всесторонне рассмотрены комиссией. По итогам принято положительное решение.

Кандидатуры представляют местные исполнительные органы. Назначение осуществляется только после одобрения комиссии при Министерстве туризма и спорта РК.