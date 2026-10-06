В Восточно-Казахстанской области завершен ремонт 13-километрового участка автомобильной дороги Усть-Каменогорск – Алтай – Үлкен Нарын – Қатон-Қарағай – Рахмановские ключи на отрезке 437–450 км. Открытие участка повышает транспортную доступность одной из наиболее перспективных туристских территорий страны.

В 2025 году Восточно-Казахстанскую область посетили порядка 446 тыс. туристов. При этом природные территории Катон-Карагайского района сохраняют значительный потенциал для дальнейшего роста туристского потока. В частности, в 2025 году Қатон-Қарағай государственный национальный природный парк посетили около 26 тыс. человек.

Ремонт участка протяженностью 13 км проведен АО «НК «ҚазАвтоЖол». Ранее отдельные участки дороги приходилось преодолевать в течение 2,5–3 часов. После завершения ремонта поездки стали более комфортными и безопасными, что особенно важно для развития природного и оздоровительного туризма.

В рамках работ построены 4 моста и 23 водопропускных сооружения, обустроено полноценное дорожное покрытие. Работы проводились в условиях высокогорья и сложного рельефа. С учетом расположения участка на территории национального парка взрывные методы не применялись: скальные породы дробились специальной техникой, а полученный материал использовался при устройстве дорожного основания.

Для туристов также предусмотрены места для остановки и смотровые площадки с панорамными видами на горные ландшафты, в том числе на вершину Мұзтау (Белуху).

Рахмановские ключи являются одной из знаковых природно-оздоровительных локаций Восточного Казахстана. Повышение транспортной доступности создает условия не только для увеличения туристского потока, но и для развития сопутствующей инфраструктуры, расширения туристских услуг и привлечения частных инвестиций.

Дополнительный потенциал связан с планами по реализации на Рахмановских ключах проекта строительства нового санатория мирового уровня. Создание современной дорожной инфраструктуры является важным условием для реализации подобных проектов и формирования комплексной туристской дестинации.