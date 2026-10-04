В АИЧИ-НАГОЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XX ЛЕТНИХ АЗИАТСКИХ ИГР

Сегодня на стадионе Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium в японском городе Нагоя состоялась официальная церемония закрытия XX летних Азиатских игр.

На церемонии закрытия Государственный флаг Казахстана вынесла 16-летняя Акмарал Ерекешева - чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике.

В нынешних Азиатских играх приняли участие около 11 тысяч спортсменов из 45 стран Азии, которые разыграли 469 комплектов медалей.

Азиатские игры в Аичи-Нагое стали третьими в истории, проведёнными в Японии после соревнований в Токио в 1958 году и Хиросиме в 1994 году.

В этом году Казахстан на Азиатских играх представляли 558 спортсменов в 35 видах спорта. В общей сложности наши соотечественники завоевали 84 медали: 12 золотых, 24 серебряные и 48 бронзовых. В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла 8-е место.

Следующие Азиатские игры пройдут с 4 по 19 ноября 2030 года в столице Катара Дохе. Для Катара это станет вторым в истории проведением Азиатских игр.

📸Сали САБИРОВ, Арлан ОЛЖАБАЙ, Владислав СЕМЕНОВ