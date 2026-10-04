В Японии завершились XX летние Азиатские игры. Сборная Казахстана завоевала 84 медали — 12 золотых, 24 серебряные и 48 бронзовых — и заняла восьмое место в общекомандном зачёте среди 46 стран-участниц.

На Играх в Ханчжоу в 2023 году Казахстан занял 11-е место. Таким образом, по сравнению с предыдущей Азиадой команда поднялась на три позиции, увеличила количество золотых медалей. Вместе с тем сборная Казахстана добилась на нынешних Играх ряда исторических результатов в олимпийских дисциплинах.

Одним из главных итогов стала победа казахстанских боксёров после 12-летнего перерыва. Последний раз до этого сборная завоёвывала золото Азиатских игр в 2014 году; на двух предыдущих Азиадах у команды не было золотых медалей. В Японии чемпионами стали Торехан Сабырхан в весовой категории до 70 кг и капитан сборной Айбек Оралбай — в категории свыше 90 кг.

Мужская сборная по фехтованию на шпагах завоевала историческое золото Азиады. В финале Азиатских игр мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах победила Южную Корею со счётом 43:42. В составе команды соперников выступал Пак Сан Ён — олимпийский чемпион Рио-2016 в индивидуальной шпаге. Этот успех стал частью исторического сезона: команда выиграла чемпионат Азии, впервые стала чемпионом мира, а затем победила на Азиатских играх. Ранее ни одной команде не удавалось добиться такого результата за один сезон.

Первое в истории Казахстана золото Азиатских игр в академической гребле завоевали Владислав Яковлев и Иван Чернухин. Они победили в мужской двойке распашной без рулевого. Первое в истории страны золото Азиады в таеквондо принёс Тамирлан Тлеулес, выигравший соревнования в весовой категории до 58 кг.

Исторический результат установил Алексей Луценко: казахстанский велогонщик довёл число своих золотых медалей летних Азиатских игр до шести и стал самым титулованным представителем страны по числу побед. Рината Султанова первой в истории женского велоспорта Казахстана завоевала золото в индивидуальной гонке.

Две золотые медали в карате завоевали Жоламан Бигабыл и Софья Берульцева. Для Берульцевой эта победа стала второй на Азиатских играх. В дебютном для Игр турнире по смешанным единоборствам Казахстан сразу вошёл в число лидеров: Еркингали Буркуталин и Кадырбек Шынбаев стали чемпионами, Санжар Адилов завоевал бронзу.

Сборная по дзюдо впервые дошла до четырёх индивидуальных финалов. Елдос Сметов, Абиба Абужакынова, Адилет Алмат и Ажар Асхат стали серебряными призёрами, уступив представителям Японии. Ещё одну серебряную медаль команда завоевала в смешанном турнире. Во всех пяти финальных встречах соперником Казахстана стала сборная Японии.

В спортивной гимнастике Милад Карими завоевал серебро в вольных упражнениях. Казахстан вернулся на пьедестал Азиады в этой дисциплине впервые за 32 года.

Положительную динамику продемонстрировали и казахстанские борцы. В вольной борьбе сборная завоевала три бронзовые медали после отсутствия наград на Азиатских играх 2023 года. Женская команда также улучшила результат: на счету спортсменок одно серебро и две бронзы, тогда как в 2023 году была завоёвана одна серебряная медаль. Борьба сохраняет устойчивый вклад в медальную копилку Казахстана, а увеличение числа бронзовых наград подтверждает конкурентоспособность спортсменов на азиатском уровне.

Перед Играми спортивные федерации приняли обязательства по результатам выступления национальных команд. По итогам Азиады Министерство туризма и спорта проведёт тщательный анализ их исполнения, оценит динамику по сравнению с предыдущими международными стартами и факторы, повлиявшие на результаты. Если анализ покажет, что существующая система подготовки по отдельному виду спорта не дает ожидаемых результатов, будут приниматься соответствующие решения, вплоть до полной перестройки подходов в отдельных федерациях.

Также, планируется рассмотреть усиление работы ответственных организаций на международной арене.